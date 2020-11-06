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06.11.2020  06:00   

Зачем нужна белая собака 6 ноября: история, традиции, приметы и праздники

Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.


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Согласно народной традиции, в этот день девушки собирались заниматься рукоделием в избе у вдов или пожилых женщин, под лучиной. Считалось, что в этот день, все образы, вышитые, вывязанные или сотканные, смогут подсказать девушке о суженом и о любви.

Также было и другое поверье. Если сегодня нечаянно разбить зеркало, то будет очень большая беда. Чтобы предупредить такую беду от разбитого зеркала можно. Но для этого нужно смести осколки в одно место, вокруг них расставить 7 церковных свечей и зажечь их. Потом три раза обернуться вокруг своей оси по часовой стрелке, и все 7 свечей сразу же задуть. Весь инвентарь, свечи, веник и осколки нужно закопать в безлюдном месте. Пол нужно вымыть и добавить в воду немного святой воды, самому тоже нужно искупаться.

Приметы на 6 ноября

Если 6 ноября за человеком следует белая собака, то его ожидает удача и семейное счастье.

6 ноября дым идет из трубы кольцами – в этом доме скоро прибавление будет.

Если в этот день услышать сверчка, то в дом придет несчастье.

Родившиеся 6 ноября обладают спокойным и гордым нравом. Такие люди могут стать талантливыми художниками или кузнецами. Носить им следует цитрин.

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6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Этот День в 2001 году учредила Генеральная Ассамблея ООН.

Война – это не только кровь, смерть, разрушенные судьбы и обездоленные семьи. Это уничтоженная окружающая среда: сожженые посевы и леса, загрязненные водоемы и почва.

Принимая решение, Генассамблея учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, еще долго после их прекращения сказывается на состоянии экосистем и природных ресурсов и часто выходит за пределы национальных территорий и срок жизни одного поколения людей. Она также сослалась на Декларацию тысячелетия ООН, в которой была подчеркнута необходимость принимать меры по охране нашей общей окружающей среды.

Также в этот день...

В 1492 году Христофор Колумб познакомился со странным обычаем в индейском селении – табакокурением.

1814 – родился Адольф Сакс, бельгийский мастер музыкальных инструментов, создатель саксофона.

1851 – родился Чарльз Генри Доу, финансовый журналист, один из основателей Dow Jones & Co, автор Промышленного индекса Доу-Джонса.

1861 – родился Джеймс Нейсмит, канадо-американский преподаватель физкультуры, придумавший в декабре 1891 году игру под названием баскетбол.

1919 – в Лондоне объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна.

1928 – полковник Джейкоб Шик запатентовал электрическую бритву.

1940 – родилась Алла Сурикова, кинорежиссер («Суета сует», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов»)

1946 – родился Анатолий Васильев, российский актер («Экипаж», «Сваты»).

1В957 – В Харькове, в сквере напротив Успенского собора, был открыт памятник Борцам октябрьской революции. Через год перед памятником был зажжен вечный огонь. В 2015 году памятник переориентировали: первоначальную табличку с упоминанием павших за власть Советов заменили на табличку «Героям, которые сложили голову за независимость и свободу Украины».

1960 – начал работу Киевский метрополитен. В этот день вступил в строй первый участок Святошинско-Броварской линии протяженностью 5.2 километра (станции «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр»).

1970 – родился Этан Хоук, американский актер («Общество мертвых поэтов», «Гаттака», «Тренировочный день», «Нападение на 13-й участок») и сценарист («Самый жаркий штат», «Перед закатом»).

1975 – Sex Pistols дали свой первый концерт в художественной школе Святого Мартина.

1988 – родилась Эмма Стоун, американская актриса («Эта – дурацкая – любовь», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Секс по дружбе»).

1995 – выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри под названием Made in Heaven (Сделано на небесах), составленный из сессионных записей группы весны 1991 года, выполненных в студии Mountain, двух заново аранжированных композиций Меркьюри с его сольного альбома Mr. Bad Guy («Made in Heaven», «I Was Born to Love You»), одной композиции группы Роджера Тейлора The Cross («Heaven for Everyone») и некоторых композиций, до этого не выходивших в свет. Примечательно, что «A Winter's Tale» – последняя композиция, написанная Меркьюри, а «Mother Love» стала последней записью вокала Меркьюри.

Именины отмечают: Арефий, Афанасий, Елезвой, Синклитикия (Секлетея), Сысой, Феофил.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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