Праздник мужчин: события, приметы и именинники 7 ноября

В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
Придумал праздник бывший президент СССР Михаил Горбачев, а его инициативу поддержали венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.
Идея Горбачева относительно учреждения Всемирного дня мужчин сначала понравилась Венскому магистрату. Затем эту инициативу поддержали в местном отделении ООН и в других организациях мира.
Всемирный день мужчин в странах СНГ еще не нашел слишком много сторонников, но мужчины все равно достойны того, чтобы услышать приятные слова поздравлений от любящих женщин.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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