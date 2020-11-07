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07.11.2020  09:00   

Праздник мужчин: события, приметы и именинники 7 ноября

В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.


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Придумал праздник бывший президент СССР Михаил Горбачев, а его инициативу поддержали венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

Идея Горбачева относительно учреждения Всемирного дня мужчин сначала понравилась Венскому магистрату. Затем эту инициативу поддержали в местном отделении ООН и в других организациях мира.

Всемирный день мужчин в странах СНГ еще не нашел слишком много сторонников, но мужчины все равно достойны того, чтобы услышать приятные слова поздравлений от любящих женщин.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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