07.11.2020 09:00

Праздник мужчин: события, приметы и именинники 7 ноября

В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.



// Facebook

Придумал праздник бывший президент СССР Михаил Горбачев, а его инициативу поддержали венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

Идея Горбачева относительно учреждения Всемирного дня мужчин сначала понравилась Венскому магистрату. Затем эту инициативу поддержали в местном отделении ООН и в других организациях мира.

Всемирный день мужчин в странах СНГ еще не нашел слишком много сторонников, но мужчины все равно достойны того, чтобы услышать приятные слова поздравлений от любящих женщин.