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30.10.2020  06:00   

Готовим телегу зимой: события 30 октября

В народе этот день назывался Осия Колесник.


// Facebook

Раньше к этому времени во многих районах устанавливался санный путь, и крестьяне убирали телегу и доставали сани.

Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность.

А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Детям в этот день загадывали загадки о колесах и телегах. Известны, например, такие: «Барыня подкрашена, поперек подпоясана, а спина намазана»; «Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не догонят»; «Один идет, четверых за собой ведет, а пятый сидит, во все глаза глядит».

Также в этот день…

В 1270 году начался последний (восьмой) крестовый поход.

1708 – Петр I гарантировал запорожским казакам их право на самоуправление и избрание гетманов.

1751 – родился Ричард Шеридан, ирландский драматург и политик («Соперники», «Поездка в Скарборо», «Школа злословия»).

1839 – родился Альфред Сислей, французский художник английского происхождения.

1871 – родился Поль Валери, французский поэт и философ («Юная Парка», «Морское кладбище», «Тетради»).

1848 – во Львове начался первый съезд украинских деятелей науки – «Собор русских ученых».

1888 – Джон Лауд (Уэймут, шт. Массачусетс) запатентовал шариковую ручку.

1937 – родился Клод Лелюш, французский кинорежиссер («Мужчина и женщина», «Брак», «Кот и мышь»).

1938 – в США на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику.

1941 – началась оборона Севастополя от фашистов.

1959 – японская корпорация «Сони» начала выпуск транзисторных телевизоров.

1960 – родился Диего Марадона, футболист, бывший главный тренер сборной Аргентины.

1967 – впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей, это были аппараты серии «Космос» – «Космос-186» и «Космос-188», являвшиеся прототипами космического корабля Союз.

1974 – узники мордовских лагерей впервые отметили голодовкой день политзаключенных. С 1991 года отмечается как День памяти жертв политических репрессий.

1987 – в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (сокращенно ВВ).

1990 – произведена стыковка туннеля, соединившего Англию и Францию под Ла-Маншем.

Именины отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Изабелла, Иосиф, Кузьма, Лазарь, Леонтий, Осия, Сергей, Софья, Юлиан.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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