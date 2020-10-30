30.10.2020 06:00

Готовим телегу зимой: события 30 октября

В народе этот день назывался Осия Колесник.



// Facebook

Раньше к этому времени во многих районах устанавливался санный путь, и крестьяне убирали телегу и доставали сани.

Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность.



А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.



Детям в этот день загадывали загадки о колесах и телегах. Известны, например, такие: «Барыня подкрашена, поперек подпоясана, а спина намазана»; «Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не догонят»; «Один идет, четверых за собой ведет, а пятый сидит, во все глаза глядит».



Также в этот день…



В 1270 году начался последний (восьмой) крестовый поход.



1708 – Петр I гарантировал запорожским казакам их право на самоуправление и избрание гетманов.



1751 – родился Ричард Шеридан, ирландский драматург и политик («Соперники», «Поездка в Скарборо», «Школа злословия»).



1839 – родился Альфред Сислей, французский художник английского происхождения.



1871 – родился Поль Валери, французский поэт и философ («Юная Парка», «Морское кладбище», «Тетради»).



1848 – во Львове начался первый съезд украинских деятелей науки – «Собор русских ученых».



1888 – Джон Лауд (Уэймут, шт. Массачусетс) запатентовал шариковую ручку.



1937 – родился Клод Лелюш, французский кинорежиссер («Мужчина и женщина», «Брак», «Кот и мышь»).



1938 – в США на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику.



1941 – началась оборона Севастополя от фашистов.



1959 – японская корпорация «Сони» начала выпуск транзисторных телевизоров.



1960 – родился Диего Марадона, футболист, бывший главный тренер сборной Аргентины.



1967 – впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей, это были аппараты серии «Космос» – «Космос-186» и «Космос-188», являвшиеся прототипами космического корабля Союз.



1974 – узники мордовских лагерей впервые отметили голодовкой день политзаключенных. С 1991 года отмечается как День памяти жертв политических репрессий.



1987 – в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (сокращенно ВВ).



1990 – произведена стыковка туннеля, соединившего Англию и Францию под Ла-Маншем.



Именины отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Изабелла, Иосиф, Кузьма, Лазарь, Леонтий, Осия, Сергей, Софья, Юлиан.