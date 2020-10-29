29.10.2020 06:00

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом

История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.



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Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в Украине. Причем, количество больных год от года растет, а «возраст» болезни снижается. Тревожно, что в последнее время увеличивается количество заболевших инсультом детей и подростков.

По данным ВОЗ, инсульт занимает третье место среди причин смерти европейцев после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.



В Украине ежегодно 100-110 тысяч человек становятся жертвами этого коварного заболевания. Причём каждый пятый умирает, каждый десятый становится беспомощным инвалидом, а 35% пострадавших от инсульта – это люди трудоспособного возраста.



Главные причины, которые привели к такой ситуации, - глобальное старение населения и высокая распространенность артериальной гипертензии (80% всех случаев инсульта), дислипидемии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, курения и злоупотребления алкоголем.



В 80% случаев инсульт может быть предотвращен, если уделить внимание таким факторам риска развития инсульта, как нелеченная артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни.



Чтобы предотвратить инсульт:



• Контролируйте свое артериальное давление, обращайтесь к врачу, если давление превышает 140/90 мм рт. ст.

• Откажитесь от курения и ограничьте прием алкоголя.

• Ограничивайте употребление поваренной соли до 2-5 г в сутки.

• Избавьтесь от избыточного веса и соблюдайте диету.

• Больше двигайтесь! Старайтесь давать себе динамические нагрузки невысокой интенсивности хотя бы через день. Ходьба, велосипедные прогулки и плавание - это хорошо, однако в меру.

• Улыбайтесь! Избегайте стрессовых ситуаций. Положительные эмоции – залог хорошего здоровья.

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В 1999 году приказом министра обороны Украины учрежден День военного финансиста Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 29 октября.



Цель праздника – повышение авторитета военнослужащих, несущих службу в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы ВСУ в целом.



Военный финансист – это специфическая военная специальность, связанная с ведением финансового хозяйства, как одной из сторон обеспечения боевой и повседневной деятельности отечественного войска. Развитие Вооруженных сил зависит не только от объемов выделенных из бюджета средств, но и от эффективного их использования. Собственно для этого и призваны военные финансисты.



Также в этот день…



В 539 году до н. э. персидский царь Кир Великий покорил Вавилон.



439 – вандалы захватили Карфаген.



1187 – папа римский Григорий VIII провозгласил Третий Крестовый поход.



1451 – родился Христофор Колумб, мореплаватель, испанский адмирал, первооткрыватель Саргассова и Карибского морей, Багамских и Антильских островов, части северного побережья Южной Америки и карибской береговой черты Центральной Америки. Среди великих деятелей мировой цивилизации мало кто может сравниться с Колумбом по числу публикаций, посвященных его жизни, и одновременно по обилию «белых пятен» в биографии. Например, дата рождения Колумба в разных источниках колеблется между между 25 августа и 31 октября 1451 года.



1696 – по инициативе Петра I Боярская дума постановила создать русский флот.



1768 – Екатерина II, сделав прививку оспы себе и сыну, ввела оспопрививание в России.



1787 – в Праге состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан».



1880 – родился Абрам Иоффе, советский физик, пионер исследования полупроводников.



1898 – в России спущен на воду первый в мире ледокол «Ермак».



1929 – на биржах мира произошел крах («черный вторник»), с которого началась Великая депрессия.



1945 – впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента).



1947 – компания «Дженерал Электрик» впервые применила сухой лед для «начинки» облаков с целью вызова дождя.



1947 – родился Колин Серро, французский кинорежиссер («Трое мужчин и ребенок в люльке», «Почему бы нет?», «Кризис»).



1961 – родился Алексей Горбунов, актер театра и кино («Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Каменская», «Статский советник», «12», «Стиляги»).



1969 – произошла первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET.



1971 – родилась Вайнона Райдер, американская актриса («Эдвард руки-ножницы», «Прерванная жизнь», «Дракула», «Русалки»).



1998 – в США был запущен в космос самый старый астронавт Джон Гленн (первый американский покоритель космоса, 1962 г.), возраст которого составил на тот момент 77 лет и 103 дня.



2011 – во Львове открыт стадион Арена Львов для проведения матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2012.



2012 – Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.



Именины отмечают: Алексей, Виолетта, Георгий, Евгений, Иван, Клара, Кузьма, Леонтий, Михаил, Терентий, Федор.