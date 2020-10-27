27.10.2020 06:01

Праздник носителей информации, или 27 октября в истории

Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.



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Праздник установила ЮНЕСКО в 2005 году.

Его цель – привлечь внимание к вопросу о значимости звуковых записей и изображений в качестве источников сведений о последних 150 годах, а также к проблемам их сохранения и обеспечения доступа к ним для всех заинтересованных лиц и организаций.



Аудиовизуальные документы, такие как фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи являются основными носителями первичной информации ХХ и ХХI веков.



Все эти документы, кинофильмы и звукозаписи являются чрезвычайно уязвимыми. Часть аудиовизуальных архивов ХХ века уже исчезла из-за устаревания технологии, институциональной небрежности и потерь, вызванных деградацией, преднамеренного разрушения или невежества. Бурное развитие цифровой цивилизации лишь ускорило эти процессы.



В целях сохранения документального наследия ЮНЕСКО осуществляет программу «Память мира». В частности, в нее входит создание реестра и архивов документов аудиовизуального наследия, преддставляющих собой незаменимый источник сведений и открытий.



Также в этот день…



В 1728 году родился Джеймс Кук, английский мореплаватель. Закончил свою жизнь на костре в качестве закуски к туземному пиву, по версии Владимира Высоцкого. В жизни все было куда прозаичнее: на Гаваях англичане вступили в перестрелку с местными, Кук (вот ведь миротворец) полез защищать местных, они приняли его за одного из атакующих и застрелили.



1782 – родился Николо Паганини, гениальный композитор и скрипач.



1811 – родился Исаак Зингер, изобретатель швейной машинки, основатель фирмы «The Singer Manufacturing Company».



1829 – в США запатентована первая детская коляска.



1855 – родился Иван Мичурин, русский и советский ученый-биолог и селекционер.



1873 – американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.



1888 – родился Нестор Махно, украинский революционер, анархо-коммунист (по другим источникам Махно родился 26 октября, 8 ноября 1888 года).



1925 – Фред Уоллер запатентовал водные лыжи.



1944 – родился Николай Караченцов, блестящий российский актер («Собака на сене», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Юнона и Авось»).



1951 – впервые при лечении рака использована радиация.



1952 – родился Роберто Бениньи, итальянский кинорежиссер и актер, самый знаменитый фильм которого «Жизнь прекрасна» в 1999 году был выдвинут на приз «Оскар» по семи номинациям, назван лучшим иностранным фильмом, а сам Бениньи получил приз за лучшую мужскую роль.



1978 – родилась Ванесса Мэй, английская скрипачка, одновременно испытывающая свои силы как певица.



1978 – в Тихом океане исчез самолет «Сессна-182» после того, как передал, что его преследуют четыре светящихся оранжевых объекта. Явление наблюдалось на экране радаров.



1982 – Китай объявил, что численность его населения превысила 1 миллиард жителей.



1984 – введена в действие Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Строительство основной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет.



1999 – платье, в котором Мэрилин Монро поздравляла президента Кеннеди с днем рождения со сцены Мэдисон Сквер Гарден в 1962 году, было продано на аукционе в Нью-Йорке за рекордную для одежды цену – 1 млн 267,5 тыс. долларов.



Именины отмечают: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья, Сабина.