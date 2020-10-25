25.10.2020 07:30

Не забудьте перевести стрелки: события 25 октября

В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины «О порядке исчисления времени на территории Украины» №509 от 13 мая 1996 года.



На сегодняшний день нет однозначного мнения относительно перехода на зимнее и летнее время. Осенью 2011 года после непродолжительных споров в Верховной Раде решили оставить страну навсегда в летнем времени. Однако, позже система перехода на зимнее время была сохранена.



Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году.

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С 1993 года в соответствии с Указом Президента № 452/93 в Украине начали отмечать День автомобилиста и дорожника, а не просто День водителя. Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября.



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Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи. Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), впоследствии, с каждым годом, он приобретал всё больше поклонников, в том числе и в других странах.

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Сегодня специалисты по маркетингу отмечают неофициальный профессиональный праздник.



Точкой отсчета маркетинга и аналогичной деятельности можно считать 25 октября 1975 года, когда было создано Управление по маркетингу и рекламе при Министерстве внешней торговли СССР, занимавшееся продвижением советских товаров на зарубежных рынках. Таким образом, этот день стал официальной датой возникновения маркетинга.



«Рекламщики», «креативщики» – как их только ни называют! Но на самом деле – это профессионалы, которые создают, проводят и анализируют рекламные кампании по продвижению товаров. К сфере маркетинга также можно отнести специалистов, которые занимаются продвижением брендов в социальных сетях – SMM (Social Media Marketing), раскруткой и поисковой оптимизацией сайтов – SEO (Search Engine Optimization), контекстной и баннерной рекламой – AdRock и AdRiver, поэтому и они по праву могут принимать поздравления с профессиональным праздником.



Вопреки мифу об исключительно творческом характере деятельности маркетолога, представители этой профессии должны быть амбидекстерами – «универсальными солдатами» с одинаково хорошо развитыми полушариями мозга, которые могут и творить, придумывая нестандартные решения обыденных задач, и анализировать, просчитывая плюсы и минусы продвижения товаров. А еще маркетологи должны хорошо коммуницировать с людьми, ведь именно отдел маркетинга служит связующим звеном между разными звеньями бизнес-структуры.



Также в этот день…



В 1825 году родился Иоганн Штраус-сын, австрийский композитор, король вальса («Сказки Венского леса», «Летучая мышь», «Цыганский барон»).



1838 – родился Жорж Бизе, французский композитор («Искатели жемчуга», «Кармен», «Джамиле»).



1839 – в Манчестере выпущено первое в мире железнодорожное расписание.



1881 – родился Пабло Пикассо, испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер, основатель кубизма.



1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.



1926 – родилась Галина Вишневская, русская певица (лирико-драматическое сопрано), жена Мстислава Ростроповича.



1929 – «черная пятница» – начало всемирного экономического кризиса 1929–1933 гг. Стоимость акций упала на 90%, массовое разорение мелких вкладчиков в США сразу же сказалось на торговле и промышленности.



1931 – родилась Анни Жирардо, французская актриса («Рокко и его братья», «Смог», «Жить, чтобы жить»).



1938 – создан Союз украинских художников.



1950 – родился Крис Норман, британский певец, музыкант и композитор, бывший вокалист английской группы «Smokie».



1955 – американская фирма «Tappan Company» впервые представила микроволновую печь.



1960 – в Нью-Йорке в продажу поступили первые наручные электронные часы.



1979 – родился Михаил Галустян, российский шоумен, комедийный актер, сценарист («Наша Russia»).



1984 – родилась Кэти Пэрри, американская поп-певица.



1985 – родился Влад Топалов, российский певец.



1990 – в телеэфире появилось «Поле чудес» с ведущим Владом Листьевым.



1998 – на одном из аукционов США был выставлен на продажу кольт «Детектив Спешиал» калибра 32, переделанный в начале 70-х по специальному заказу австрийского доктора Дитера Линца фон унд цу Гебрудишеркирхе. Отличительная особенность оружия состоит в том, что он предназначен для охоты на вампиров. Судите сами: посеребренный корпус, покрытый охранительными знаками, крест на дульном срезе для освящения пули непосредственно на выходе из ствола, а самое главное – 7 серебряных пуль, каждая из которых воспроизводит голливудский образ графа Дракулы: клыки, вертикальные зрачки и прочее. Две из них явно были в употреблении, но на кого охотился доктор, узнать не удастся: он бесследно пропал еще несколько лет назад. Наверное, австрийский доктор мечтал о славе ван Хельсинга, который, кстати, тоже был доктором.



2001 – выпущена система Microsoft Windows XP. Она является развитием Windows 2000 Professional. Название XP происходит от английского eXPerience (опыт). К 2007 году Windows XP стала самой используемой операционной системой для доступа к Интернету в мире. Поддержка Windows XP корпорацией Microsoft прекращена 8 апреля 2014 года.



2015 – Украина прекратила прямое авиасообщение с Россией.



Именины отмечают: Александр, Богдан, Дарья, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Тарас, Федот.