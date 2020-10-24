День рождения ООН: события 24 октября

Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
24 октября 1945 года, после того как большинство государств-основателей ратифицировали договор о создании всемирного органа, была официально создана Организация Объединенных Наций. А в 1971 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой она рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник.
Традиционно в День Организации Объединенных Наций в зале Генеральной Ассамблеи проводится международный концерт. Иногда устраиваются специальные мероприятия (да-да, банкеты), на которых Организация Объединенных Наций с помощью электронных средств коммуникации связывается с разными городами мира.
В 1972 году Ассамблея ООН постановила отмечать в свой День еще два события – Всемирный день информации о развитии и Неделю разоружения.
Всемирный день информации о развитии нужен для того, чтобы донести до общественности сведения о развитии. Донести и привлечь внимание к необходимости укрепить отношения между государствами, чтобы вместе находить решения проблем развития.
Неделя разоружения проходит под эгидой Организации Объединенных Наций каждый год с 24 по 30 октября. Обобщающей темой Недели служат слова – Достижение мира и безопасности путем разоружения.
Также в этот день...
В 1493 году родился Парацельс (Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), врач и алхимик.
1804 – родился Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.
1836 – американец Алонзо Дуайт Филлипс патентует фосфорные спички.
1851 – Уильям Лассел открывает спутники Урана Ариэль и Умбриэль.
1857 – выпускники Кембриджа основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.
1862 – родился Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.
1882 – родился Имре Кальман, венгерский композитор, автор популярных оперетт: «Сильва», «Баядера», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» и других.
1882 – доктор Роберт Кох обнаруживает возбудителя туберкулеза.
1901 – 43-летняя Анна Тейлор становится первым человеком, успешно спустившимся вниз по Ниагарскому водопаду в бочке.
1911 – родился Аркадий Райкин, режиссер, сценарист, актер, юморист, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
1938 – родился Венедикт Ерофеев, писатель. «Москва-Петушки» – произведение, которое становится его визитной карточкой. «Москва – Петушки» традиционно воспринимается исследователями как пра-текст русского постмодернизма, в контексте идеи М. Бахтина о карнавальности культуры; изучаются связи лексического строя поэмы с Библией, советскими штампами, классической русской и мировой литературами.
1939 – впервые в продажу поступили нейлоновые чулки (Уилмингтон, штат Делавэр), создав ажиотажный спрос среди покупательниц.
1947 – родился Кевин Клайн, американский актер, обладатель «Оскара» («Французский поцелуй», «Рыбка по имени Ванда», «Чаплин»).
1950 – основан армейский спецназ. 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А.М.Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялся не один раз, но суть его предназначения в принципе оставалась всегда одной и той же. Они предназначены для контртеррористических действий, действий по розыску и задержанию особо опасных и вооруженных преступников, ликвидации преступных групп, освобождению заложников и проведения других специальных операций.
1985 – родился Уэйн Руни, английский футболист, нападающий сборной Англии.
1999 – в Ивано-Франковске открыт памятник Роксолане, любимой жене турецкого султана Сулеймана I.
2000 – в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.
Именины отмечают: Александр, Анатолий, Антон, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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