21.10.2020 06:00

Праздник деловых женщин: события 21 октября

Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.



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Маргарита Клитероу жила в 16-м веке. Рожденная и воспитанная в лоне англиканской церкви, она вышла замуж за богатого йоркского мясника Джона Клитероу и тайно обратилась в католическую веру.



После смерти мужа сама вела все хозяйство и стала одной из известнейших в городе купчих. Ее несколько раз арестовывали за предоставления убежища католическим священникам и за то, что она позволяла тайно служить в своем доме католические мессы.



В последний раз ее арестовали в 1586 году и приговорили к смерти за отказ называть своих сообщников. Маргариту Клитероу казнили 25 марта 1586 года.



В 1970 году она была причислена к лику святых папой Павлом VI и почти немедленно (видимо, из-за своей деловой активности) стала патронессой деловых женщин.



Также в этот день…



В 213 году до н.э. состоялось первое описанное полное солнечное затмение в Китае.



1056 – по заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие («Остромирово Евангелие»).



1520 – Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.



1665 – украинские казаки во главе с гетманом Иваном Брюховецким подписывают Московские статьи, которыми определяются взаимоотношения казаков с Россией.



1833 – родился Альфред Бернхард Нобель, шведский исследователь, «отец взрывчатки», основатель громадной промышленной империи, доктор философии, академик, учредитель премии, увековечившей его имя в человеческой памяти.



1858 – в Париже на премьере оперы Ж. Оффенбаха «Орфей в аду» был впервые публично исполнен канкан. Этот считавшийся долгое время непристойным танец пришел на сцену с городских улиц. Появился канкан, разумеется, в Париже и исполнялся в 30-е годы XIX в. на публичных балах.



1883 – в Нью-Йорке открыли «Метрополитен-Опера».



1896 – родился Евгений Шварц, советский драматург, киносценарист, автор пьес: «Медведь» («Обыкновенное чудо»), «Дракон»; киносценариев: «Золушка», «Дон-Кихот» и других.



1923 – в мюнхенском Deutsches Museum профессор Вальтер Баусэрфельд впервые продемонстрировал публике планетарий.



1926 – в Монреале американский фокусник Гарри Гудини попросил зрителя ударить его в живот (от удара фокусник через 10 дней скончался).



1934 – в Китае начинался «великий поход» китайских коммунистов под руководством Мао Цзэдуна.



1944 – в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубикон». Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля.



1949 – родилась Любовь Полищук, актриса театра и кино.



1950 – после капитуляции тибетской армии китайские войска оккупировали Тибет. А ровно 9 лет спустя, в 1959 г., Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете.



1956 – родилась Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист и прозаик. Известность получила благодаря исполнению роли Принцессы Леи Органа в киносаге «Звездные войны».



1959 – родился Кен (Кенсаку) Ватанабе, японский актер («Начало», «Пепел и снег», «Последний самурай», «Мемуары гейши», «Бэтмен: Начало»).



1970 – в Корейской церкви произошло одновременное венчание 777 пар.



1995 – Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избрал патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).



1997 – новая версия песни Элтона Джона «Candle in the Wind», посвященная памяти принцессы Дианы, стала самым популярным синглом в истории поп-музыки: в течение месяца было продано 31.8 миллиона экземпляров.



1998 – на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым принята Конституция Автономной Республики Крым.



2002 – тринадцать корневых DNS-серверов подверглись DDoS-атаке, продолжавшейся почти час. Разные источники называют разное число атакованных серверов: семь, девять, тринадцать. Атака такого масштаба случилась впервые, и Сеть выстояла.



2015 – отмечался День «Назад в будущее» в честь даты из фильма «Назад в будущее-2».



Именины отмечают: Пелагея, Таисия, Трифон, Яков.