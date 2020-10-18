18.10.2020 09:00

День тех, кто нас кормит: события 18 октября

В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.



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Это один из немногих профессиональных праздников, перешедших из «советского» прошлого.

В 1966 году Президиум Верховного Совета СССР постановил отмечать день работников пищевой промышленности в третье воскресенье октября.



В Украине праздник учрежден в 1995 году в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов.

В июне 2008 года представители пищевой промышленности Украины, объединив свои усилия для активной защиты и развития отрасли, создали Всеукраинскую общественную организацию (ВОО) «Союз производителей пищевой промышленности».



Пищевая промышленность Украины — это тысячи больших, средних и малых предприятий разной формы собственности, которые производят почти 20% от общего объема промышленной продукции. Наибольшая часть реализованной продукции – это напитки, мясные и молочные продукты, табачные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, жиры.



Специфика отрасли такова, что от заботливых рук зависит и количество, и качество продуктов, которое мы ежедневно оцениваем и ценим.

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18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.

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Сегодня отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.



Этот День был основан 18 октября 2007 года Европейским парламентом, как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности о феномене торговли людьми, особенно женщинами и детьми, неравнодушия общественности к этому явлению и визуализации проблемы на глобальном уровне.



Борьба с торговлей людьми определена одним из приоритетных направлений работы Правительства Украины в сфере защиты прав человека.



Всего в Харьковской области статус лиц, пострадавших от торговли людьми установлено 10 гражданам.

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Также ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.



Также в этот день...



В 1741 году родился Пьер Шодерло Де Лакло, французский писатель, автор нашумевшего (в свое время) романа в письмах «Опасные связи». Кстати, любимый многими художественный фильм «Жестокие игры» был снят по мотивам именно этого романа. Хотя, существует и более достоверная экранизация с Умой Турман в одной из главных ролей.



1776 – Нью-Йорк, город Жёлтого Дьявола, включал, среди прочих достопримечательностей, бар, оформленный петушиными хвостами. Представьте себе, 18 октября клиент заказал, а официант подал ему фирменный напиток заведения, который назывался «петушиный хвост», «кок-тейль» (с английского cock tail – петушиный хвост).



1844 – на прилавках книжных магазинов Франции появился роман Александра Дюма «Три мушкетера».



1867 – на Аляске был спущен российский флаг и поднят американский: огромная территория на севере Америки перешла от России США. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Критики в Америке считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское количество льда. До 1884 Аляска находилась в ведении военного министерства США, в 1884-1912 стала округом, затем – территорией, а с 1959 – штатом США. 18 октября считается в США днем Аляски.



1878 – Эдисон делает электричество доступным для домашнего использования.



1896 – в «Нью-Йорк Джорнел» появились первые комиксы.



1926 – родился Чак Берри (настоящее имя Чарльз Эдвард Андерсон Берри), американский гитарист, певец и композитор, пионер рок-н-ролла.



1934 – родился Кир Булычев (настоящее имя – Игорь Всеволодович Можейко), советский писатель-фантаст, литературный папа Алисы Селезневой.



1938 – в Харькове родился Вадим Мулерман, советский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР. При рождении в документах ошибочно записано имя «Владимир». В 1960-х годах – один из наиболее популярных эстрадных певцов в СССР.



1960 – родился Жан-Клод Ван Дамм (настоящее имя Жан-Клод Камилл Франсуа Ван Варенберг), американский актер бельгийского происхождения, сценарист и даже кинорежиссер.



1967 – советский космический аппарат «Венера-4» успешно сел на поверхность Венеры. Таким образом, впервые осуществилась мягкая посадка на другую планету.



1967 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Книга джунглей».



1973 – родился Сергей Безруков, российский актёр театра и кино.



1995 – Украина вступила в Совет Европы.



1996 – основан Конституционный Суд Украины.



2011 – Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.



Именины отмечают: Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп, Харитина.