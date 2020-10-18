День тех, кто нас кормит: события 18 октября

В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
Это один из немногих профессиональных праздников, перешедших из «советского» прошлого.
В 1966 году Президиум Верховного Совета СССР постановил отмечать день работников пищевой промышленности в третье воскресенье октября.
В Украине праздник учрежден в 1995 году в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов.
В июне 2008 года представители пищевой промышленности Украины, объединив свои усилия для активной защиты и развития отрасли, создали Всеукраинскую общественную организацию (ВОО) «Союз производителей пищевой промышленности».
Пищевая промышленность Украины — это тысячи больших, средних и малых предприятий разной формы собственности, которые производят почти 20% от общего объема промышленной продукции. Наибольшая часть реализованной продукции – это напитки, мясные и молочные продукты, табачные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, жиры.
Специфика отрасли такова, что от заботливых рук зависит и количество, и качество продуктов, которое мы ежедневно оцениваем и ценим.
* * *
18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.
* * *
Сегодня отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.
Этот День был основан 18 октября 2007 года Европейским парламентом, как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности о феномене торговли людьми, особенно женщинами и детьми, неравнодушия общественности к этому явлению и визуализации проблемы на глобальном уровне.
Борьба с торговлей людьми определена одним из приоритетных направлений работы Правительства Украины в сфере защиты прав человека.
Всего в Харьковской области статус лиц, пострадавших от торговли людьми установлено 10 гражданам.
* * *
Также ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.
Также в этот день...
В 1741 году родился Пьер Шодерло Де Лакло, французский писатель, автор нашумевшего (в свое время) романа в письмах «Опасные связи». Кстати, любимый многими художественный фильм «Жестокие игры» был снят по мотивам именно этого романа. Хотя, существует и более достоверная экранизация с Умой Турман в одной из главных ролей.
1776 – Нью-Йорк, город Жёлтого Дьявола, включал, среди прочих достопримечательностей, бар, оформленный петушиными хвостами. Представьте себе, 18 октября клиент заказал, а официант подал ему фирменный напиток заведения, который назывался «петушиный хвост», «кок-тейль» (с английского cock tail – петушиный хвост).
1844 – на прилавках книжных магазинов Франции появился роман Александра Дюма «Три мушкетера».
1867 – на Аляске был спущен российский флаг и поднят американский: огромная территория на севере Америки перешла от России США. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Критики в Америке считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское количество льда. До 1884 Аляска находилась в ведении военного министерства США, в 1884-1912 стала округом, затем – территорией, а с 1959 – штатом США. 18 октября считается в США днем Аляски.
1878 – Эдисон делает электричество доступным для домашнего использования.
1896 – в «Нью-Йорк Джорнел» появились первые комиксы.
1926 – родился Чак Берри (настоящее имя Чарльз Эдвард Андерсон Берри), американский гитарист, певец и композитор, пионер рок-н-ролла.
1934 – родился Кир Булычев (настоящее имя – Игорь Всеволодович Можейко), советский писатель-фантаст, литературный папа Алисы Селезневой.
1938 – в Харькове родился Вадим Мулерман, советский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР. При рождении в документах ошибочно записано имя «Владимир». В 1960-х годах – один из наиболее популярных эстрадных певцов в СССР.
1960 – родился Жан-Клод Ван Дамм (настоящее имя Жан-Клод Камилл Франсуа Ван Варенберг), американский актер бельгийского происхождения, сценарист и даже кинорежиссер.
1967 – советский космический аппарат «Венера-4» успешно сел на поверхность Венеры. Таким образом, впервые осуществилась мягкая посадка на другую планету.
1967 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Книга джунглей».
1973 – родился Сергей Безруков, российский актёр театра и кино.
1995 – Украина вступила в Совет Европы.
1996 – основан Конституционный Суд Украины.
2011 – Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.
Именины отмечают: Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп, Харитина.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажность:
давление:
ветер: