05.10.2020 06:00

День учителя, всемирный: 5 октября в истории

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.



// Facebook

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие к этой дате.



Также в этот день...

В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику.



1713 – родился Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.



1864 – родился Луи Жан Люмьер. Вместе со старшим братом Огюстом он изобрел кинематограф и поставил первые в мире фильмы. Луи, собственно, и был изобретателем кинематографа (название принадлежит братьям Люмьер и основано на соединении двух греческих слов: кинема – движение и графо – писать), но Огюст помогал ему и в дальнейшем был активным участником киносъемок. Первый киносеанс состоялся после Рождества 1895 года в Гран-кафе на Бульвар-де-Капюсин. За 1895–96 годы ими было снято около 50 коротких лент на разные темы.



1871 – умер Александр Николаевич Афанасьев, исследователь фольклора, составитель нескольких томов «Народных русских сказок», а также эротических «Заветных сказок».



1880 – умер Жак Оффенбах, немецко-французский композитор, мастер оперетты.



1880 – была запатентована первая шариковая ручка.



1921 – в Лондоне основан Международный ПЕН-клуб – общественная организация писателей, одним из организаторов и первым президентом которой был английский писатель Джон Голсуорси, будущий нобелевский лауреат. В названии клуба скрыта английская аббревиатура слов «поэты, эссеисты, романисты (новеллисты)».



1925 – в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время».



1930 – родился Павел Попович, советский летчик-космонавт № 4, Дважды Герой Советского Союза (1962, 1974).



1943 – родилась Инна Чурикова, актриса («Я шагаю по Москве», «Начало», «Тема», «Тот самый Мюнхгаузен», «В огне брода нет», «Курьер», «Васса», «Прошу слова»).



1944 – родился Александр Михайлов, актер театра и кино («Мужики!..», «Любовь и голуби»).



1962 – был выпущен первый сингл группы «Битлз» – «Love Me Do».



1962 – начало бондианы. В Лондоне состоялась премьера первого фильма об агенте 007: «Доктор Ноу» с Шоном Коннери.



1967 – родился Гай Пирс, английский актер («Машина времени», «Король говорит!»).



1972 – умер Иван Ефремов, ученый-палеонтолог и писатель, корифей отечественной научной фантастики («Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская», дилогия «На краю Ойкумены).



1975 – родилась Кейт Уинслет, британская киноактриса («Разум и чувства», «Титаник», «Чтец»).



1983 – родился Джесси Айзенберг, американский актер («Социальная сеть», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).



2002 – в Бахрейне начался шахматный матч между Владимиром Крамником и самым мощным в мире компьютером «Дип Фриц» (ничья 4:4).



2008 – Израиль передал России Сергиево подворье в центре Иерусалима.



2011 – умер Стив Джобс (р. 1955), один из основателей и бывший генеральный директор корпорации Apple.



В Харькове...



В октябре 1893 года от ул. Пушкинской до Сумской началась прокладка улицы Бассейной. Откуда такое название? Еще в 1880 году в конце Пушкинской был установлен резервуар на 10000 ведер воды. Он был связан с общей системой городского водопровода и регулировал напор воды. Харьковцы называли сооружение бассейном. Позже Бассейную назовут именем «советского партийного и государственного деятеля Г.И. Петровского», а в 2015-м переименуют в улицу Ярослава Мудрого.



1933 – за национализм уволен из харьковского театра «Березиль» украинский режиссер Лесь Курбас.



Именины отмечают: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.