29.09.2020 06:00

Сегодня – Всемирный День Сердца (РЕДПОСТ)

По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.



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Цель введения новой даты – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

В этом году Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире: они ежегодно уносят 17,3 миллиона человеческих жизней. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность. Нездоровый образ жизни чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте, поэтому профилактику следует начинать с самого детства. Помимо здорового образа жизни необходимо регулярное медицинское обследование (диспансеризация) для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. Кроме этого необходимо прививать у населения навыки борьбы со стрессом. По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Также в этот день...

В 1547 году родился Мигель де Сервантес, испанский писатель, творец нового юмористического романа, погубивший рыцарскую романтику.

1621 – заключен Хотинский договор, по которому Польша обязалась перед Турцией удерживать запорожских казаков от набегов на Крым.

1650 – в Лондоне Генри Робинсоном было открыто первое в мире брачное агентство.

1829 – в Лондоне по приказу тогдашнего министра внутренних дел Роберта Пиля создана гражданская полиция, впоследствии – Скотланд-Ярд.

1845 – родился Иван Карпенко-Карый, украинский писатель («Наймичка», «Бесталанная»).

1866 – родился Михаил Грушевский, украинский историк и общественный деятель, первый Президент Украины.

1897 – было впервые исполнено танго. Это состоялось в Буэнос-Айресе в театре «Олимпо» на премьере спектакля «Креольский суд».

1912 – родился Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер, обладатель «Оскара» («Дама без камелий», «Крик», «Идентификация женщины»).

1913 – французский летчик Морис Прево на самолете «Deperdussin» впервые превысил скорость 200 км/час.

1916 – Джон Рокфеллер, основатель компании «Стандарт Ойл», стал первым в мире миллиардером.

1922 – из Петрограда вышел «Философский пароход» – так осуществилась высылка из России по идеологическим соображениям за границу деятелей российской науки, культуры, искусства.

1926 – закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская Лавра.

1938 – украинский писатель и бандурист Гнат Хоткевич приговорен к смертной казни.

1941 – первые массовые расстрелы в Бабьем Яру в Киеве. Погибло свыше 100 тысяч евреев, россиян, украинцев.

1976 – родился Андрей Шевченко, украинский футболист, нападающий, играл в «Милане» (Италия), «Челси» (Англия), с 2009 года был нападющим «Динамо» (Киев), капитаном сборной Украины. Завершил футбольную карьеру после Евро-2012.

1986 – советский астроном Людмила Карачкина открыла два астероида, которым были присвоены имена «Раневская» и «Остап Бендер».

1988 – Нобелевская премия мира присуждена миротворческим силам ООН.

В Харькове...

29 сентября 1780 года на торжествах, посвященных открытию Харьковского наместничества, на Университетской горке было устроено народное гуляние с иллюминацией и фейерверком, а также театральное представление – первое в Харькове.

Именины отмечают: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.