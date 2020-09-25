25.09.2020 06:00

Сегодня – День комиксов (РЕДПОСТ)

Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.



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Интересно, что Америка не является родиной комиксов. Комикс – изобретение европейцев. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что рисунки с краткими подписями – графические истории – известны с незапамятных времен наскальной живописи. Также стоит отметить, что понятие «комикс» (Comic Book) распространено только в англо-американском лексиконе. И в России. В России потому, что в Советском Союзе так и не сформировалось национальное определение этого вида искусства.

По-французски – bande dessinee (или кратко – «BD»), по-итальянски – fumetti, по-немецки – bilderbogen, по-сербски – strip, по-японски – manga, по-китайски – лианхуанхуа, по-английски – comic book (или comics), по-русски – комикс.

Первым образцом «графической прозы» считается произведение английского карикатуриста и живописца Томаса Роулендсона, называющееся «Путешествия доктора Синтаксиса в поисках живописного».

США активно подхватили жанр, и в 1892 году свет увидел первый американский комикс «Медвежата и тигр», напечатанный в газете Sunday New York World.

Бум наступил в 1920-1930-х годах, с которых и берет отсчет «золотой век комикса» в Новом Свете. Комиксы становятся неотъемлемой частью массовой культуры, их жанры расширяются – фантастика, детективы, ужасы, супер-герои.

Темы же современных комиксов охватывают буквально весь спектр человеческой жизни: от любви до ненависти, от войны до мира. По всему миру проходят специальные фестивали и выстаки, посвященные этому вид искусства.

Чтобы отпраздновать День комиксов, поклонники комиксов в США обычно следуют нескольким главным принципам этого дня: «Купи комикс или два, или...», «Почитай комикс или два, или...», «Раздай комиксы друзьям». Также в некоторых магазинах комиксов для празднования Национального дня комиксов проводятся акции по бесплатной раздаче комиксов или же их продаже с большой скидкой.

Также в этот день...

В 1513 году испанский конкистадор Васко Нуньес Де Больоа с отрядом из 190 испанцев и 600 индейцев-носильщиков пересек Панамский перешеек и первым из европейцев увидел Тихий океан.

1765 – родился Михал Огинский, польский композитор и политический деятель, автор полонеза «Прощание с Родиной».

1789 – конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как Билль о правах.

1794 – императрица Екатерина II приказала основать Одессу.

1818 – английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1897 – родился Уильям Фолкнер, американский писатель, Нобелевский лауреат 1949 года «за его значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа» («Свет в августе», «Город», «Особняк»).

1920 – родился Сергей Бондарчук, русский кинорежиссер и актер, обладатель «Оскара» («Молодая гвардия», «Отелло», «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину»).

1932 – родился Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.

1944 – родился Майкл Дуглас, американский киноактер, испытавший на собственной шкуре давление «основного инстинкта».

1968 – в первый раз английский хит-парад возглавила русская песня – романс «Дорогой длинною». Правда, в исполнении Мэри Хопкин песня называлась Those Were the Days.

1968 – родился Уилл Смит, американский киноактер, рэп-исполнитель и вообще – лопоухий весельчак.

1969 – родилась Кэтрин Зета-Джонс, британская киноактриса.

1974 – в журнале «Сайенс» впервые приведены данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.

1999 – совокупные состояния 400 самых богатых людей Америки впервые превысили отметку в один биллион долларов (этот показатель равен валовому национальному продукту Китая).

2000 – 82-летняя израильтянка сдала экзамен по вождению автомобиля только на 36-й раз. Научиться управлять машиной она хотела, чтобы самостоятельно поехать в гости к своим родителям в Tель-Авив, но к сожалению она так долго училась, что ее родители успели умереть, так и не дождавшись визита дочери.

2003 – Франция построила самый большой в истории кораблестроения пассажирский лайнер Queen Mary-2. Стоимость его строительства составила 910 млн долларов. Высота 21-палубного судна достигает 72 м, в длину же лайнер составляет 345 метров. Гудок судна слышен на расстоянии 16 км. Лайнер способен вместить более 3 тысяч пассажиров.

Именины отмечают: Алексей, Амелия, Афанасий, Владислав, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.