23.09.2020 06:00

Именины рябины: традиции и приметы 23 сентября (РЕДПОСТ)

23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.



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Ко дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (считали, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего – рябину», – говорили в народе.



Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней и нечистой силы, настой из нее употребляли для лечения простуды.



Рябине приписывали и чудодейственные свойства. Верили, что если у человека болит грудь, он мучается бессонницей или ему не хватает воздуха, то необходимо взять ветку рябины и очертить ею окружность вокруг себя – тогда все злые силы исчезнут и сразу наступит облегчение.



Поскольку рябину считали средством, изгоняющим злых духов, все окна в доме перед наступлением зимы украшали ее гроздьями. Также рябину развешивали под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса. Собирали не все ягоды, часть оставляли на ветках деревьев, чтобы звери и птицы могли полакомиться ими. По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

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23 сентября отмечается Международный день жестовых языков.



По данным Всемирной федерации глухих, в мире насчитывается около 72 млн глухих. Более 80% из них живут в развивающихся странах. В совокупности они используют более 300 различных жестовых языков.



В этом году празднование Дня будет посвящено теме «Язык жестов для всех».



Жестовые языки — это полноценные естественные языки, отличающиеся от разговорных языков. Существует также международный язык жестов, который используется глухими людьми на международных встречах, а также во время поездок и личного общения. Он считается основной формой жестового языка, которая не так сложна, как естественные жестовые языки знаков и имеет ограниченный лексикон.

Также в этот день...

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, т.к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку. Жевательная резинка – вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

1872 – родилась Соломия Крушельницкая, украинская певица и педагог.

1909 – проведена однопутная линия харьковского трамвая на участке Сергиевская площадь – Клочковская – Ивановская от Благовещенской церкви до конца Б.Панасовки было закончено. Начались работы по укладке на Б.Панасовке второй линии.

1920 – родился Микки Руни, американский киноактер («Город мальчиков», «Семейное дело», «Этот безумный, безумный, безумный мир») , обладатель Почетного Оскара.

1930 – родился Рэй Чарльз, американский слепой музыкант, автор более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире соул-исполнителей.

1930 – немец Иоганн Остермайер запатентовал фотовспышку.

1932 – издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия.

1938 – родилась Роми Шнайдер, австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.

1939 – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших (на то время) материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и т. д.). Капсулу, названную из-за ее формы «бомбой времени», было решено вскрыть через 5000 лет после закладки, то есть в 6939 году.

1943 – родился Хулио Иглесиас, испанский певец, поэт, композитор, а также отец-основатель музыкальной династии, в которой на сегодняшний момент уже двое его сыновей (Энрике и Хулио Иглесиас-младший). Является одним из десяти самых продаваемых музыкантов всех времен.

1944 – началось принудительное выселение этнических украинцев из Польши в Украину.

1949 – родился Брюс Спрингстин, американский рок- и фолк-музыкант и автор песен.

1980 – в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка «Акула» («Тайфун»).

1997 – была анонсирована поисковая машина Yandex.Ru.

1999 – объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов – флейты возрастом 9000 лет.

1999 – с аэродрома Харьковского авиапредприятия поднялся в небо первый серийный самолет независимой Украины Ан-140.

2008 – презентация первой версии операционной системы Android.

Именины отмечают: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.