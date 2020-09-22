22.09.2020 06:00

Осеннее равноденствие: приметы, традиции и запреты 22 сентября (РЕДПОСТ)

В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.



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Осеннее равноденствие имело особое мифологическое значение и для наших предков, которые жили по природному календарю. Древние славяне верили, что именно в этот день связь между миром реальным и миром духов особенно сильна, потусторонние силы слышат все просьбы и могут помочь в привлечении здоровья, любви и благополучия.



В День осеннего равноденствия было принято подводить итоги. Наши предки сжигали старые ненужные вещи, как символ прощания с неприятностями и болезнями. Этот день благоприятен для того, чтобы разорвать угнетающие отношения.



Хорошей практикой считается загадывание желаний на грядущий год, также необходимо поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в уходящем году.



Не проходили празднования и без омовений: считалось, что вода благодаря своим целебным свойствам дарит детям здоровье, а молодым девушкам – красоту и молодость.



Чтобы водились деньги, язычники, пересчитав все имеющиеся монеты в жилище, на чистом листе бумаги писали, какими богатства хотели бы иметь в будущем.



Также в этот период среди наших предков было принято посещать места захоронений.



Что запрещено делать в день осеннего равноденствия



В этот день лучше начать утро на позитивной ноте и пронести прекрасное настроение через весь день. Допустив грустные мысли, можно отпугнуть от себя удачу и везение.



В день осеннего равноденствия запрещено конфликтовать. Внеся раздор в отношения с окружающими, можно нарушить тонкий баланс добра и зла.



Не стоит также в этот период начинать новые дела – они не принесут успеха.