15.09.2020 06:00

День демократии: события 15 сентября

Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.



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Праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года в резолюции, посвященной поддержке усилий правительств по развитию и упрочению демократий.



Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

Также в этот день...

1789 – родился Джеймс Фенимор Купер, американский писатель, лучший литературный друг индейцев. («Последний из могикан», «Зверобой», «Следопыт»).



1828 – родился Александр Бутлеров, русский химик, основатель органической химии, создатель теории химического строения.



1830 – открылось регулярное железнодорожное движение между английскими городами Ливерпуль и Манчестер. Обслуживают трассу восемь паровозов с двигателями «Ракета» конструкции Джорджа Стефенсона, позволяющие достичь сумасшедшей скорости 58 км/час и не требующие в отличие от предшественников для преодоления подъемов специальных стационарных машин. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире начинается бурная эпоха развития сети железных дорог. Во время церемонии открытия член парламента Уильям Хаскинсон становится первым человеком, задавленным поездом.



1874 – в Берне (Швейцария) открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.



1885 – в Харькове произошло освящение здания Технологического института и молебствие перед открытием занятий. Основанный академиком В. Л. Кирпичёвым по «менделеевской» программе российских Технологических институтов, он стал вторым по времени открытия технологическим институтом на территории Украины после Львовской технической академии (1844). Так родился ХПИ.



1890 – родилась Агата Кристи (Агата Мэри Кларисса Миллер) английская писательница, королева детектива. Создала образы Эркюля Пуаро и мисс Джейн Мапл.



1916 – первое применение танков в бою. Машины-цистерны были использованы англичанами в сражении на реке Сомма. Были задействованы 32 из имевшихся 49 боевых машин, а их применение из-за низких боевых качеств оказало лишь психологическое воздействие.



1923 – родился Михаил Танич, поэт-песенник («Текстильный городок», «Черный кот», «Как тебе служится», «Ну, что тебе сказать про Сахалин», «Возьми меня с собой», «На дальней станции сойду», «Проводы любви», «Комарово», «Узелки»).



1928 – исследуя один из видов плесневого гриба, английский микробиолог Александер Флеминг выделил антибактериальное вещество, которое назвал пенициллином.



1938 – умер Томас Вулф, американский писатель («Оглянись на дом свой, ангел», «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет»).



1946 – родился Оливер Стоун, американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» («Рожденный четвертого июля», «Взвод», «Полуночный экспресс», «Дж.Ф.К.», «Прирожденные убийцы»).



1946 – родился Томми Ли Джонс, американский актер, обладатель «Оскара» («Людив черном», «Беглец», «Дж.Ф.К.», «Захват», «Прирожденные убийцы», «Старикам здесь не место», «Первый мститель»).



1955 – родился Владимир Пилат, украинский исследователь и знаток боевых искусств, основатель стиля и верховный учитель боевого гопака.



1956 – на трассы Аэрофлота вышел первый в мире реактивный пассажирский лайнер «Ту-104».



1971 – двенадцать канадцев из города Ванкувера создают экологическую организацию «Гринпис» (Greenpeace). Они направляются к острову Амчитка на Аляске, чтобы выразить свой протест против проведения американцами ядерных испытаний на острове.



1974 – с помощью бульдозеров сносится небольшая выставка художников-нонконформистов у метро «Беляево». Впоследствии эта выставка получит название «бульдозерной».



1977 – родился Том Харди, американский актер («Безумный Макс: Дорога ярости», «Начало», «Грозовой перевал», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).



1991 – в Киеве на Софийской площади состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о Государственной независимости Украины.



1993 – в Эстонии принят закон об образовании, который предопределил закрытие всех не-эстоноязычных вузов.



1994 - Украина присоединилась к Конвенции «О" отмывания ", поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем».



1997 – зарегистрирован домен Google.com.



2008 – начало мирового финансового кризиса.



Именины отмечают: Антон, Альбина, Богдан, Иван, Леонид, Федор, Филипп, Юлиан.