13.09.2020 09:00

В Украине – День танкиста

Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.



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Во второе воскресенье сентября танкисты Украины отмечают свой профессиональный праздник – День танкиста.

Праздник был учрежден в августе 1997 года Указом Президента в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая их заслуги в годы второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений.



В состав механизированных и танковых войск Сухопутных войск Украины входят механизированный полк, механизированные и танковые бригады.



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День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье сентября с 1993 года.



Украина имеет давние традиции в сфере добычи и использования нефти и природного газа. Промышленная добыча нефти на Украине началась в 18 веке, и уже в 1909 году в Прикарпатье добывалось 2 миллиона тонн нефти. Газовая промышленность берет свое начало с введения в эксплуатацию Дашавского газового месторождения и строительства первого газопровода Дашава – Стрый в 1924 году.

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Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.

Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта. В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в невисокосные – на 13 сентября.

Зачастую слово «программирование» и все, с ним связанное, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако это не так. Практически каждое электронное устройство – от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением – в свое время прошли через руки специалистов по программированию.



Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что сделал программист. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону – мы пользуемся тем, что создал программист. Пожалуй, ни одна профессия не охватывает столь широко сферы нашей жизни.



Также в этот день...



В 1776 году основан город Днепр (до 1784 года — Новый Кодак, в 1784-1796 и 1802-1926 гг. — Екатеринослав, в 1796-1802 годах — Новороссийск, в 1926-2016 годах — Днепропетровск).



1830 – Пушкин пишет «Сказку о попе и о работнике его Балде». В городе Болдино...



1894 – родился Джон Бойтон Пристли, английский романист, эссеист, драматург и театральный режиссер.



1902 – в Великобритании впервые в качестве доказательста вины обвиняемого используются отпечатки его пальцев с места преступления.



1929 – Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие – пенициллин.



1942 – начинается Сталинградская битва (по 18 ноября). В приказе Ставки содержится требование собрать авиацию двух фронтов, мобилизовать все броепоезда, использовать дымы, чтобы запугать противника. Немецкие армии увязают в уличных боях.



1944 – родилась Жаклин Биссет, английская актриса («Дикая орхидея», «Анна Каренина», «Казино Ройал»).



1950 – родился Александр Розенбаум, бард, Народный артист России.



1960 – в США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.



1965 – в США выходит сингл Битлз «Yesterday». По легенде, «Вчера» написал голодный Пол Маккартни, вспоминая, что еще вчера у него на завтрак была отличная яичница. 13 сентября для Битлов вообще день ультразнаковый. В 1965 году они получают 1-ю премию Грэмми, как лучшая группа. 13 сентября 1964 года у Ринго и Морин Старр рождается сын Зак. А в 1968 году 13 сентября пластинка Битлз «Hey Jude» становится золотой.



1978 – родилась Ольга Громыко, писательница, работающая в жанре юмористического фэнтези («Профессия: ведьма», «Год крысы», «Белорские хроники»).



1983 – в 13 часов 13 минут 13 секунд «случилась» группа «Несчастный случай», когда на прослушивании в Студенческом театре МГУ встретились двое студентов: Алексей Кортнев с механико-математического факультета и Валдис Пельш с философского.



1995 – после футбольного матча Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «Панатинаикос» испанский судья Лопес Ньето обвинил киевлян в попытке подкупа арбитров, после чего «Динамо» было отстранено от еврокубков на три года.



Именины отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Илларион, Мирон, Михаил.