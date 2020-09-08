Что объединяет журналистов и грамотность: события 8 сентября

Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
По замыслу депутатов, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.
Началось все с того, что 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.
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Международный День грамотности – один из международных дней, отмечаемых в системе ООН.Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности»
Борьба с неграмотностью по-прежнему остается задачей огромного масштаба и сложности. Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу.
Ежегодно День грамотности посвящен определенной теме.
Темя Дня 2020 года: Подготовка педагогов в условиях кризиса КОВИД-19 и в последующий период.
Прежде всего это касается роли самих педагогов и изменения методики подготовки преподавательских кадров. Особое внимание уделяется вопросам ликвидации безграмотности как среди молодежи, так и взрослых. Кризис КОВИД-19 стал суровым напоминанием о существенном разрыве между теорией и практикой: разрыв, который уже существовал до вспышки КОВИД-19 и который препятствует обучению неграмотного и малограмотного населения. Во время пандемии во многих странах программы по распространению грамотности среди взрослых отсутствовали в планах первоначальных мер реагирования, поэтому большинство существующих таких программ было приостановлено, и сохранились лишь отдельные курсы, которые проводятся по интернету или транслируются по телевидению и радио. Каково воздействие кризиса КОВИД-19 на тех, кто занимается распространением грамотности среди молодежи и взрослых и подготовкой преподавателей? Каковы главные уроки? Каким образом мы можем эффективно позиционировать распространение грамотности среди молодежи и взрослых в рамках ответных мер на глобальном и национальном уровне и стратегий на этапе восстановления и укрепления жизнестойкости?
Также в этот день...
В 1157 году родился Ричард I Львиное Сердце, Король Англии из династии Плантагенетов, лидер крестовых походов.
1380 – состоялась Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Русская армия под командованием князя Дмитрия Ивановича Донского одерживает победу над ханом Мамаем (войском Золотой Орды).
1636 – основан Гарвардский университет, старейший из университетов США.
1664 – нидерландская колония Новый Амстердам сдана англичанам и позднее переименована в Нью-Йорк.
1841 – родился Антонин Дворжак, чешский композитор («Родина моя», «Гуситская», «Русалка»).
1930 – сотрудник компании 3М Ричард Дрю изобретает клейкую ленту – скотч. Еще в 1925 году Ричард Дрю принес на тестирование в автомастерскую липкую ленту шириной 5 см. Маляр решил использовать опытный образец, но когда он начал наносить другой цвет, он заметил, что лента «скукоживается». Исследовав ленту, маляр понял, что в целях экономии клей нанесен только по краям ленты. Маляр сообщил об этом изобретателю. Это и стало причиной для прозвища ленты – «скотч», то есть «шотландский» – с намеком на шотландскую скупость, один из стереотипов Англии и Америки.
1919 – родилась Людмила Целиковская, советская актриса театра и кино («Сердца четырех», «Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяйство», «Иван Грозный», «Повесть о настоящем человеке»).
1923 – родился Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель.
1925 – родился Питер Селлерс (настоящее имя Ричард Генри Селлерс), британский киноактер («Казино Ройяль», «Возвращение розовой пантеры», «Лолита»).
1941 – началась блокада Ленинграда во время второй мировой войны. Отмечается как День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых.
1945 – родился Владимир Фокин, кинорежиссер («ТАСС уполномочен заявить», «Сыщик»).
1952 – вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
1960 – родилась Ия Нинидзе, грузинская актриса («Небесные ласточки», «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние»).
1961 – появляется первое сообщение о связи курения с заболеваниями сердца.
1962 – родился Томас Кречманн, немецкий актер («Пианист», «Голова в облаках», «Особо опасен», «Операция «Валькирия», «U-429: Подводная тюрьма»).
1966 – выпущен пилотный выпуск сериала «Star Trek».
1971 – родился Мартин Фримен, британский актер («Автостопом по галактике», доктор Ватсон в сериале «Шерлок» и Бильбо в экранизации «Хоббит» Питера Джексона).
1971 – родился Владимир Епифанцев, российский актер театра и кино («Я остаюсь», «Живой», «Граница: Таежный роман», «Тайный знак»), режиссер, деятель трэш-культуры.
1979 – родилась Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская поп-певица.
1989 – в Киеве основан Народный рух Украины.
1991 – Македония получила независимость.
1993 – создана Всемирная организация городов наследия ЮНЕСКО. Отмечается как День солидарности городов Всемирного культурного наследия.
2009 – на концерте Black Eyed Peas был зарегистрирован и занесен в Книгу рекордов Гиннесса флешмоб как самый большой в мире, который устроили зрители. В нем участвовало около 21 тысячи человек.
2011 – на месте старого футбольного и легко-атлетического стадиона Делле Альпи в Турине (Италия) открыт новый футбольный стадион Ювентус Стэдиум, являющийся домашним стадионом для «Ювентуса».
Именины отмечают: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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