26.08.2020 07:14

26 августа: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.



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Приметы на 26 августа

Много грибов на Тихона – следующий год будет урожайным.

Буря 26 августа – к дождливому году.

Безветренный день на Тихона – на следующий день будет сильный ветер.

26 августа: важные и интересные события в истории

1278 – состоялось крупнейшее сражение рыцарских времен в Европе – битва под Дюрнкрутом между войсками Германии, Венгрии и Богемии.

1657 – Иван Выговский избран Гетманом Украины.

1728 – мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Америкой и Азией, который был впоследствии назван в его честь – Беринговым.

1847 – Либерия стала первым африканским государством, которое провозгласило свою независимость.

1907 – иллюзионист Гарри Гудини продемонстрировал свой знаменитый номер, когда ему, закованному в цепи и брошенному под воду, удалось всплыть на поверхность меньше чем за минуту

1945 – Украинская социалистическая республика ратифицировала Устав ООН.

1955 – телеканал NBC провел первую в мире цветную трансляцию теннисного матча.

1991 – деятельность КПСС прекращена на всей территории Советского Союза.

2002 – Грузия вышла из состава СНГ.

Кто родился 26 августа 1451 – мореплаватель Христофор Колумб.

1743 – один из основателей современной химии Антуан Лоран Лавуазье.

1880 – один из идеологов литературы авангарда, французский поэт Гийом Аполлинер.

1910 – Нобелевский лауреат, католическая монахиня, благодетельница мать Тереза.

1914 – аргентинский писатель Хулио Кортасар.

1966 – солистка группы Garbage Шерли Мэнсон.

1980 – американский актер Маколей Калкин.