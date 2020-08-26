26 августа: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
1278 – состоялось крупнейшее сражение рыцарских времен в Европе – битва под Дюрнкрутом между войсками Германии, Венгрии и Богемии.
1657 – Иван Выговский избран Гетманом Украины.
1728 – мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Америкой и Азией, который был впоследствии назван в его честь – Беринговым.
1847 – Либерия стала первым африканским государством, которое провозгласило свою независимость.
1907 – иллюзионист Гарри Гудини продемонстрировал свой знаменитый номер, когда ему, закованному в цепи и брошенному под воду, удалось всплыть на поверхность меньше чем за минуту
1945 – Украинская социалистическая республика ратифицировала Устав ООН.
1955 – телеканал NBC провел первую в мире цветную трансляцию теннисного матча.
1991 – деятельность КПСС прекращена на всей территории Советского Союза.
2002 – Грузия вышла из состава СНГ.
1451 – мореплаватель Христофор Колумб.
1743 – один из основателей современной химии Антуан Лоран Лавуазье.
1880 – один из идеологов литературы авангарда, французский поэт Гийом Аполлинер.
1910 – Нобелевский лауреат, католическая монахиня, благодетельница мать Тереза.
1914 – аргентинский писатель Хулио Кортасар.
1966 – солистка группы Garbage Шерли Мэнсон.
1980 – американский актер Маколей Калкин.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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