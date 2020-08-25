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25.08.2020  07:20   

Какие праздники 25 августа 2020: необычные праздники и приметы

День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа


День топлес. wallhere.com

День гардероба секонд-хенд, сделан первый снимок томографом, родились известный сыщик Пинкертон и супермодель Клаудиа Шиффер – все это и многое другое произошло 25 августа.

25 августа - 237-й день года (238-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 128 дней.

Какие праздники 25 августа

  • День лазанья по деревьям
  • День рождения консервной банки. В этот день 1810 года изобретатель Питер Дюранд получил патент на оригинальную идею хранить продукты в жестяных банках с запаянными крышками. Уже в 1813 году британская армия начала употреблять провизию, надежно и удобно сохраненную в одноразовых жестяных банках.
  • День рождения операционной системы Linux. В 1991 году финский студент Линус Торвальдс закончил работу над самой первой версией ядра Linux.
  • День топлес в США. Это ежегодное мероприятие, проводимое в поддержку права женщин публично ходить на топлес по признаку гендерного равенства. 
 
  • День бабушек и дедушек на Тайване
  • День Поцелуемся и помиримся в США
  • День коктейля Виски Сауэр в США
  • День бананового сплита в США
  • День гардероба секонд-хенд в США
 
  • День освобождения Парижа  во Франции
  • День солдата в Бразилии
  • День независимости Уругвая

Что произошло 25 августа

  • 1609 - Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство - телескоп.
  • 1718 - французами в Северной Америке основан Новый Орлеан.
 
  • 1810 - англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.
  • 1819 - в Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции.
  • 1875 - Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.
  • 1919 - Открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.
  • 1973 - сделан первый снимок томографом.

Кто родился 25 августа

  • 1530 - Иван IV Васильевич Грозный, первый русский царь (1547-1575 и с 1576).
  • 1819 - Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства.
  • 1930 - сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии Оскар и др. наград.
 
  • 1942 - Маргарита Терехова, актриса, режиссер.
  • 1958 - Тим Бертон, американский кинорежиссер, продюсер, мультипликатор.
  • 1970 - Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель.
  • 1987 - Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.

Какой церковный праздник 25 августа

Сегодня День памяти мучеников Аникиты и его племянника Фотия. Они были родом из Никомидии. Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклитиана (284-305), установившего на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклитиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему.

Какой сегодня народный праздник

Народный праздник Фотя Поветенный отмечается 25 августа. С этого дня уже возможны первые заморозки в воздухе. Селяне в этот день занимались уборкой поветей: раскладывали летнюю упряжь, соху, борону.

 Фотя Поветенный. pixabay.com
 

В некоторых регионах 25 августа сеяли озимые. После этого занимались уборкой помещений.

Приметы 25 августа

  • Теплая и ясная погода предвещала в лесу множество белых грибов
  • Если случится дождь - не жди длинного бабьего лета
  • Ранний иней в это время предвещает хороший урожай озимых на следующий год

Именины

Сегодня ждут ваших поздравлений именинники: Аркадий, Капитон, Михаил, Николай, Петр, Степан, Федор.

Источник:   Корреспондент
 Тэги:  день в истории, даты, память
 
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