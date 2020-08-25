25.08.2020 07:20

Какие праздники 25 августа 2020: необычные праздники и приметы

День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа



День топлес. wallhere.com

День гардероба секонд-хенд, сделан первый снимок томографом, родились известный сыщик Пинкертон и супермодель Клаудиа Шиффер – все это и многое другое произошло 25 августа.

25 августа - 237-й день года (238-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 128 дней.

Какие праздники 25 августа

День лазанья по деревьям

День рождения консервной банки. В этот день 1810 года изобретатель Питер Дюранд получил патент на оригинальную идею хранить продукты в жестяных банках с запаянными крышками. Уже в 1813 году британская армия начала употреблять провизию, надежно и удобно сохраненную в одноразовых жестяных банках.

День рождения операционной системы Linux. В 1991 году финский студент Линус Торвальдс закончил работу над самой первой версией ядра Linux.

День топлес в США. Это ежегодное мероприятие, проводимое в поддержку права женщин публично ходить на топлес по признаку гендерного равенства.

День бабушек и дедушек на Тайване

День Поцелуемся и помиримся в США

День коктейля Виски Сауэр в США

День бананового сплита в США

День гардероба секонд-хенд в США

День освобождения Парижа во Франции

День солдата в Бразилии

День независимости Уругвая

Что произошло 25 августа

1609 - Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство - телескоп.

1718 - французами в Северной Америке основан Новый Орлеан.

1810 - англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.

1819 - в Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции.

1875 - Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.

1919 - Открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.

1973 - сделан первый снимок томографом.

Кто родился 25 августа

1530 - Иван IV Васильевич Грозный, первый русский царь (1547-1575 и с 1576).

1819 - Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства.

1930 - сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии Оскар и др. наград.

1942 - Маргарита Терехова, актриса, режиссер.

1958 - Тим Бертон, американский кинорежиссер, продюсер, мультипликатор.

1970 - Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель.

1987 - Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.

Какой церковный праздник 25 августа

Сегодня День памяти мучеников Аникиты и его племянника Фотия. Они были родом из Никомидии. Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклитиана (284-305), установившего на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклитиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему.

Какой сегодня народный праздник

Народный праздник Фотя Поветенный отмечается 25 августа. С этого дня уже возможны первые заморозки в воздухе. Селяне в этот день занимались уборкой поветей: раскладывали летнюю упряжь, соху, борону.

Фотя Поветенный. pixabay.com

В некоторых регионах 25 августа сеяли озимые. После этого занимались уборкой помещений.

Приметы 25 августа

Теплая и ясная погода предвещала в лесу множество белых грибов

Если случится дождь - не жди длинного бабьего лета

Ранний иней в это время предвещает хороший урожай озимых на следующий год

Именины

Сегодня ждут ваших поздравлений именинники: Аркадий, Капитон, Михаил, Николай, Петр, Степан, Федор.