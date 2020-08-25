25.08.2020 07:20
Какие праздники 25 августа 2020: необычные праздники и приметы
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
День топлес. wallhere.com
День гардероба секонд-хенд, сделан первый снимок томографом, родились известный сыщик Пинкертон и супермодель Клаудиа Шиффер – все это и многое другое произошло 25 августа.
25 августа - 237-й день года (238-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 128 дней.
Какие праздники 25 августа
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День лазанья по деревьям
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День рождения консервной банки. В этот день 1810 года изобретатель Питер Дюранд получил патент на оригинальную идею хранить продукты в жестяных банках с запаянными крышками. Уже в 1813 году британская армия начала употреблять провизию, надежно и удобно сохраненную в одноразовых жестяных банках.
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День рождения операционной системы Linux. В 1991 году финский студент Линус Торвальдс закончил работу над самой первой версией ядра Linux.
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День топлес в США. Это ежегодное мероприятие, проводимое в поддержку права женщин публично ходить на топлес по признаку гендерного равенства.
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День бабушек и дедушек на Тайване
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День Поцелуемся и помиримся в США
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День коктейля Виски Сауэр в США
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День бананового сплита в США
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День гардероба секонд-хенд в США
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День освобождения Парижа во Франции
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День солдата в Бразилии
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День независимости Уругвая
Что произошло 25 августа
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1609 - Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство - телескоп.
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1718 - французами в Северной Америке основан Новый Орлеан.
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1810 - англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.
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1819 - в Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции.
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1875 - Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.
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1919 - Открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.
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1973 - сделан первый снимок томографом.
Кто родился 25 августа
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1530 - Иван IV Васильевич Грозный, первый русский царь (1547-1575 и с 1576).
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1819 - Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства.
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1930 - сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии Оскар и др. наград.
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1942 - Маргарита Терехова, актриса, режиссер.
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1958 - Тим Бертон, американский кинорежиссер, продюсер, мультипликатор.
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1970 - Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель.
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1987 - Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.
Какой церковный праздник 25 августа
Сегодня День памяти мучеников Аникиты и его племянника Фотия. Они были родом из Никомидии. Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклитиана (284-305), установившего на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклитиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему.
Какой сегодня народный праздник
Народный праздник Фотя Поветенный отмечается 25 августа. С этого дня уже возможны первые заморозки в воздухе. Селяне в этот день занимались уборкой поветей: раскладывали летнюю упряжь, соху, борону.
Фотя Поветенный. pixabay.com
В некоторых регионах 25 августа сеяли озимые. После этого занимались уборкой помещений.
Приметы 25 августа
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Теплая и ясная погода предвещала в лесу множество белых грибов
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Если случится дождь - не жди длинного бабьего лета
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Ранний иней в это время предвещает хороший урожай озимых на следующий год
Именины
Сегодня ждут ваших поздравлений именинники: Аркадий, Капитон, Михаил, Николай, Петр, Степан, Федор.