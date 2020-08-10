День биодизеля: события 10 августа

Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
Эту дату выбрали не случайно – именно 10 августа 1893 года был запущен двигатель Рудольфа Дизеля, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло.
Биодизель – это экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительного масла или животных жиров.
Преимущество биодизеля заключается в его экологичности: он не причиняет вреда животным и растениям, а также практически полностью перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву и воду. Кроме того, биодизельное топливо относительно безопасно благодаря своей высокой температуре воспламенения. Однако оно редко используется в чистом виде, чаще его добавляют в обычное дизельное топливо.
Также в этот день...
В 1500 году португальский мореплаватель Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар.
1814 – родился Генри Нестле, фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle. Этому человеку все мы обязаны главными радостями своего детства: сладким какао и молочным шоколадом.
1833 – основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек. Статус города Чикаго получил в 1837 году.
1846 – на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открыто первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт. Решение об этом было принято Конгрессом еще в 1838 году, но все эти годы шли дебаты о необходимости такого заведения для Америки.
1876 – в канадском городе Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами составляло 13 километров.
1889 – англичанин Дэн Райлэндс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой (с завинчивающейся крышкой).
1895 – родился Михаил Зощенко, русский советский писатель.
1912 – родился Жоржи Амаду, бразильский писатель. По его роману «Капитаны песка» снят известный кинофильм «Генералы песчаных карьеров» (США, 1971), ставший культовым в СССР.
1929 – родился Олег Стриженов, актер театра и кино («Овод», «Юность Петра», «Сорок первый», «Неподсуден», «Земля, до востребования»), народный артист СССР.
1940 – родился Вениамин Смехов, советский и российский актер театра и кино («Три мушкетера», «Мастер и Маргарита»).
1960 – родился Антонио Бандерас, американский киноактер, Десперадо и Зорро наших дней.
1966 – в США прекращен выпуск банкнот достоинством в 2 доллара. Правда, не всем об этом событии сообщили сразу, чем фальшивомонетчики пользовались еще с десяток лет.
1983 – в Хельсинки открылся первый чемпионат мира по легкой атлетике.
2003 – «Космическая свадьба» российского космонавта Юрия Маленченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой.
Именины отмечают: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.
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