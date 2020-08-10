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10.08.2020  06:00   

День биодизеля: события 10 августа

Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.


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Эту дату выбрали не случайно – именно 10 августа 1893 года был запущен двигатель Рудольфа Дизеля, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло.

Биодизель – это экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительного масла или животных жиров.

Преимущество биодизеля заключается в его экологичности: он не причиняет вреда животным и растениям, а также практически полностью перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву и воду. Кроме того, биодизельное топливо относительно безопасно благодаря своей высокой температуре воспламенения. Однако оно редко используется в чистом виде, чаще его добавляют в обычное дизельное топливо.

Также в этот день...

В 1500 году португальский мореплаватель Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар.

1814 – родился Генри Нестле, фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle. Этому человеку все мы обязаны главными радостями своего детства: сладким какао и молочным шоколадом.

1833 – основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек. Статус города Чикаго получил в 1837 году.

1846 – на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открыто первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт. Решение об этом было принято Конгрессом еще в 1838 году, но все эти годы шли дебаты о необходимости такого заведения для Америки.

1876 – в канадском городе Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами составляло 13 километров.

1889 – англичанин Дэн Райлэндс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой (с завинчивающейся крышкой).

1895 – родился Михаил Зощенко, русский советский писатель.

1912 – родился Жоржи Амаду, бразильский писатель. По его роману «Капитаны песка» снят известный кинофильм «Генералы песчаных карьеров» (США, 1971), ставший культовым в СССР.

1929 – родился Олег Стриженов, актер театра и кино («Овод», «Юность Петра», «Сорок первый», «Неподсуден», «Земля, до востребования»), народный артист СССР.

1940 – родился Вениамин Смехов, советский и российский актер театра и кино («Три мушкетера», «Мастер и Маргарита»).

1960 – родился Антонио Бандерас, американский киноактер, Десперадо и Зорро наших дней.

1966 – в США прекращен выпуск банкнот достоинством в 2 доллара. Правда, не всем об этом событии сообщили сразу, чем фальшивомонетчики пользовались еще с десяток лет.

1983 – в Хельсинки открылся первый чемпионат мира по легкой атлетике.

2003 – «Космическая свадьба» российского космонавта Юрия Маленченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой.

Именины отмечают: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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