03.08.2020 06:00

День арбуза: события 3 августа

Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.



// Facebook

Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник.

Не секрет, что арбузы – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нём более 90% воды и всего около 6% сахара от общей массы. Арбуз является превосходным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Арбуз – один из лидеров по содержанию ликопина – очень сильного антиоксиданта. Все это не только помогает укреплению иммунитета, но и помогает организму для поддержания нормальной функции нервной системы и формирования красных кровяных телец. К тому же, соли железа, калия, натрия, фосфора, магния, содержащиеся в мякоти арбуза, благотворно влияют на деятельность органов кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желёз внутренней секреции.

Также в этот день...



В 1492 году началась первая экспедиция итальянского мореплавателя, уроженца Генуи, Христофора Колумба на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья». Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию. От Канарских островов экспедиция повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки.



1596 – немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду – Миру Кита.



1778 – в Милане открылась опера «Ла Скала», построенная архитектором Джузеппе Пьермарини на месте старой церкви Санта Мария делла Скала. А спустя 17 лет, в 1795-м, во Франции была основана Парижская консерватория. Так что, сегодня каждое застолье просто обязано сопровождаться вокально-инструментальными экзерсисами.



1811 – родился Элиша Отис, американский изобретатель безопасного лифта (системы задержки лифта в шахте при обрыве каната).



1882 – Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запретил иммиграцию китайцев.



1904 – члены английской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшими в священный город Лхаса в Тибете.



1904 – родился Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст («Заповедник гоблинов»).



1905 – родился Борис Курчатов, советский химик. В честь него назван элемент курчатовий.



1910 – родился Вацлав Дворжецкий, актер театра и кино, народный артист РСФСР («Щит и меч», «Письма мертвого человека»).



1922 – радиостанция Нью-Йорка применила первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.



1935 – в школах Украины был введен предмет «физкультура».



1940 – родился Мартин Шин (настоящее имя Рамон Эстевес), американский актер испано-ирландского происхождения («Апокалипсис сегодня», «Уолл-стрит», «Ганди», «Американский президент»).



1946 – родился Николай Бурляев, российский актер театра и кино и режиссер («Служили два товарища», «Андрей Рублев», «Лермонтов»).



1949 – основана Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА).



1955 – в Лондоне прошла премьера пьесы Самуэля Беккета «В ожидании Годо». Половина зрителей покинула зал во время представления, не поняв творческого замысла автора. Правда, впоследствии талант Беккета все же оценили по достоинству, присудив ему в 1969 году Нобелевскую премию по литературе.



1958 – американская атомная подводная лодка «Наутилус» в ходе секретного задания «Солнечный свет» в 23 часа 15 минут впервые в истории достигла Северного полюса под водой.



1967 – родился Матье Кассовиц, французский актер, режиссер и сценарист (поставил «Ненависть», «Багровые реки», «Готику», «Вавилон Н.Э.», сыграл в фильмах «Пятый элемент», «Яков-лжец», «Амели», «Мюнхен»).



1971 – Пол Маккартни сформировал новую группу, которую назвал «Wings» («Крылья»). В состав группы вошли жена музыканта Линда, бывший гитарист группы «Moody Blues» Денни Лейн и ударник – американец Денни Сейуэлл.



1979 – родилась Эванджелин Лилли, канадская актриса (сериал «Lost», фильмы «Хоббит», «Повелитель бури», «Живая сталь»).



1992 – прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м 12 см.

1993 – 4-летняя американка Сидни Диттман стала самым молодым владельцем патента (ее изобретение назывался «Помощь для хватания круглой дверной ручки»).

2001 – в Харькове открыт памятник одному из героев романа «12 стульев» Ильфа и Петрова – отцу Федору. Памятник установили на Южном вокзале. Путешествуя по стране в погоне за сокровищами отец Федор проезжал останавливался в Харькове и упоминал город в своих письмах: «Харьков – город шумный, центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал».

2002 – румынские ведьмы были разгневаны тем, что им запретили выступать по телевидению. Таково было требование для вступления страны в Евросоюз. Отныне в Румынии запрещена любая прямая или косвенная пропаганда оккультизма в радио- и телепередачах.



2004 – была запущена автоматическая межпланетная станция «Messenger» для исследования Меркурия. В марте 2011 года станция благополучно вышла на орбиту Меркурия и стала передавать фото планеты на Землю. Полет завершился 30 апреля 2015 года, когда станция упала на Меркурий.



Именины отмечают: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор.