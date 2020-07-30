30.07.2020 06:00

День дружбы: события 30 июля

Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.



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Цель праздника проста и понятна – помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты.

В каждой стране праздник отмечают в соответствие с местными культурными традициями и предпочтениями, проводят мероприятия для молодежи, концерты и карнавалы.



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Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».



Ещё до провозглашения Всемирного дня борьбы с торговлей людьми Генеральной Ассамблеей ООН был выработан особый план действий по искоренению этого зла. Этот план рассчитан на объединение усилий всего мира по выявлению и борьбе с рабством и работорговлей, а также предусматривает оказание помощи пострадавшим от нахождения в рабстве.



Особое внимание уделяется реабилитации женщин и детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации, а также людей, пострадавших от страшной практики насильственного изъятия органов. Для этих целей был учреждён Целевой Фонд, куда делают взносы государства, понимающие всю остроту проблемы и готовые принимать активное участие в реализации Глобального плана ООН по борьбе с торговлей людьми.



Также в этот день...



30 июля 1502 года Колумб впервые встретил представителей народа майя. Как прошла встреча, история умалчивает, но результат – тот самый апокалиптический календарь, наводит на мысль, что слияния двух культур не произошло.



1768 – началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.



1792 – в Париж с песней на устах вошел Марсельский добровольческий батальон. Сочиненная саперным офицером Клодом Жозефом Руже Де Лилем для Рейнской армии боевая песня была поэтому прозвана «Марсельезой» и стала потом национальным гимном Франции.



1818 – родилась Эмили Бронте, английская писательница («Грозовой перевал»).



1858 – английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке.



1863 – родился Генри Форд, американский автопромышленник, создатель самой идеи массового производства машин и воплотитель ее в жизнь. Автор фразы «Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный».



1898 – американский бизнесмен Уилл Келлогг придумал кукурузные хлопья.



1935 – издательство Penguin Books издало первую книжку категории «пейпербек» (paperback), то есть со сравнительно твердой бумажной (или картонной) обложкой, в которую торцом вклеен книжный блок. Идея выпуска дешевых (по цене 10 сигарет) книжек в мягкой обложке и карманного формата, родившаяся у сэра Аллена Лейна, произвела революцию в издательском деле, обеспечив массовые тиражи как популярных, так и классических произведений.



1947 – родился Арнольд Шварценеггер, американский киноактер и государственный деятель австрийского происхождения, великий Терминатор всея Вселенной.



1948 – родился Жан Рено (настоящее имя Хуан Морено-и-Хедерик Хименес), французский актер («Леон-киллер», «Пришельцы», «Никита», «Голубая бездна», «Ронин»).



1956 – на американских долларах появился девиз «In God We Trust». И сразу же валюта янки стала еще внушительнее (с божьей-то помощью).



1961 – родился Лоренс Фишберн, американский актер («Плохая компания», «Отелло», «Красная жара», «Матрица»).



1970 – родился Кристофер Нолан, англо-американский кинорежиссёр («Престиж», «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Начало»).



1972 – родился Олесь Санин, украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор.



1974 – родилась Хилари Суонк, американская актриса, двукратная обладательница премии «Оскар».



1984 – на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара», телевизионного рекордсмена-долгожителя.



2006 – Microsoft официально прекратила поддержку Windows 98.



2007 – скончались сразу два великих режиссера: Микеланджело Антониони и Ингмар Бергман.



2016 – американский парашютист Люк Айкинс успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 метров без парашюта. Айкинс выпрыгнул из легкомоторного самолета над городом Сими-Вэлли. 2,5 минуты он находился в свободном падении, летел со скоростью падения около 53 метров в секунду, и успешно приземлился на сетку площадью 30х30 м (треть футбольного поля) на уровне 20-го этажа небоскреба.



Именины отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марианна, Марина.