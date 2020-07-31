День системного администратора: события 31 июля

«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
День благодарности системному администратору (так праздник называется в американском варианте) традиционно отмечается в последнюю пятницу июля.
Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей.
Первый раз День сисадмина отмечался 28 июля 1999 года.
Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача – если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает – сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи!
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажность:
давление:
ветер: