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31.07.2020  19:42   

День системного администратора: события 31 июля

«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».


// Facebook

День благодарности системному администратору (так праздник называется в американском варианте) традиционно отмечается в последнюю пятницу июля.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей.

Первый раз День сисадмина отмечался 28 июля 1999 года.

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача – если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает – сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи!

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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