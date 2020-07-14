14.07.2020 06:00

Летние Кузьминки: события 14 июля

Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.



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На Кузьминки собирали малину, крыжовник (который добавляли в обеденные блюда, например, к жаренным цыплятам), продолжали сенокос и заготовку сена.

Праздник Кузьминок называли «женские братчины». Хозяйки, переделав свои дела по дому и огороду, отправлялись вечером на праздничные посиделки, которые принято было устраивать вскладчину. Крестьянки угощали друг друга первыми ягодами, овощами, грибами, домашним пивом и наливкой. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.



Также в этот день...



В 1099 году крестоносцы во главе с Готфридом Бульонским начали штурм Иерусалима, который пал на следующий день.



1789 – восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ королевского деспотизма и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции и отмечается как национальный праздник Франции. Правда, большинство ликующего народа сегодня уже не относится к этому празднику как революционному. Людям уже не важно, что и как произошло 200 с лишним лет назад. Празднуется нечто великое для каждого француза, светлое, радостное и патриотическое.



1793 – родился Джордж Грин, английский математик и физик-самоучка, первым ознакомивший британских ученых с успехами в математическом анализе, достигнутыми их «континентальными» коллегами, автор фундаментальных работ по математической физике, создатель ряда математических «инструментов», без которых совершенно немыслима современная теоретическая физика, основатель кембриджской школы математической физики.



1795 – площадь имени Французской Революции, где недавно стояла гильотина, лишившая жизни Робеспьера и 22 его сторонников, получила новое имя – площадь Согласия. Произошло это в шестую годовщину взятия Бастилии. Вообще, площадь была архитектурно оформлена в 1763 году и получила при рождении имя Людовика XV (Louis XV), тогда же там поставили его конную статую. Король, говоривший, что «после нас – хоть потоп», продержался на каменном постаменте 26 лет.



1867 – в карьере Рэдхилла, что в графстве Сюррей (Великобритания), Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.



1891 – родился Александр Волков, русский писатель, драматург, переводчик, подаривший нам замечательную кавер-версию американской сказки «Волшебник страны Оз» – «Волшебник изумрудного города».



1894 – во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч (команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут до первого гола).



1903 – родился Ирвинг Стоун, американский писатель, известный биографическими романами о жизни Винсента Ван Гога, Джека Лондона, Зигмунда Фрейда, Чарльза Дарвина и других.



1910 – родился Уильям Ханна, американский мультипликатор, вместе с Джозефом Барберой создавший Тома и Джерри.



1914 – родился Джо Шустер, канадский художник, нарисовавший Супермена.



1916 – Тристан Тцара опубликовал в Цюрихе манифест дадаистов. Дадаизм, сформировавшийся в среде анархической интеллигенции Швейцарии как протест против 1-й Мировой войны, был своеобразным художественным иррациональным хулиганством и выражался в бессмысленных сочетаниях слов и звуков, в каракулях, настенных надписях, псевдочертежах, наборе случайных предметов.



1917 – временное правительство опубликовало декларацию о национальной автономии Украины.



1918 – родился Ингмар Бергман, шведский кинорежиссер.



1933 – вышел первый мультфильм Макса Флейшера про матроса Попая – «Popeye The Sailor».



1946 – вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Эта книга стала настольной уже для четвертого поколения родителей. Говорят, что большим тиражом в мире издавалась лишь Библия.



1952 – американская компания «Дженерал моторз» объявила, что она первой в мире начинает устанавливать в машинах кондиционеры.



1953 – родился Дидье Маруани (Экама), французский музыкант, композитор.



1955 – в Анахайме, штат Калифорния, к югу от Лос-Анджелеса, американский «король мультипликации» и удачливый кинобизнесмен Уолт Дисней провел транслировавшуюся по телевидению пышную церемонию открытия «Диснейленда», грандиозного тематического увеселительного парка для детей (и их родителей), воплощающего в жизнь волшебную страну симпатичных героев его знаменитых мультфильмов. К 1985 году в «Диснейленде» побывали 250 миллионов посетителей. В 1971 году второй американский «Диснейленд» появился во Флориде, в 1983-м – подобный парк открылся под Токио, в 1992-м – под Парижем.



1966 – родился Мэттью Фокс, американский актер («Lost»).



1967 – Подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.



2002 – в Украине образована первая епархия римско-католической церкви.



Именины отмечают: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никодим, Никон, Павел, Петр, Тихон.