11.07.2020 09:00

11 июля – день сладости, которая приносит счастье

Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.



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Ни один другой праздник не может сравниться по своим масштабам употребления сладостей, как отмечаемый 11 июля Всемирный День шоколада. Всеми любимое лакомство заслуженно получило право на собственный праздник. А придумали его французы в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.



Изначально потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.



Приятно осознавать, что, помимо своих необыкновенных вкусовых качеств, шоколад содержит в себе целый комплекс полезных веществ, благотворно влияющих на наше здоровье и настроение.



Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает противораковым эффектом и способен замедлять процессы старения.



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11 июля 1987 года численность населения Земли превысила 5 миллиардов человек. И поэтому с 1990 года по рекомендации ООН именно 11-го числа второго летнего месяца отмечается Всемирный день народонаселения.



Хотя темпы прироста мирового населения с 1990-х годов снизились, его численность по-прежнему растет. За год оно увеличивается на 81 миллион человек.



В 2019 году Всемирный день народонаселения призван привлечь внимание широкой общественности к вопросам гендерного равенства и репродуктивного здоровья.



По имеющимся данным, около 200 млн жительниц планеты хотели бы предотвратить беременность, но не могут воспользоваться современными контрацептивами или получить квалифицированную помощь. 800 женщин в день погибают в результате предотвратимых проблем, связанных с беременностью и родами. Более сорока процентов женщин в возрасте от 15 до 49 лет, опрошенных в 51 стране мира, сообщили, что у них нет возможности отказать партнеру в сексуальной близости. Во многих странах девочек по-прежнему выдают замуж до совершеннолетия. Это бесправие отражается на всех остальных сферах жизни – от образования до карьеры, лишая женщину возможности определять свое будущее.



Поэтому цель сегодняшнего Дня – привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем. Возможность получения доступа к услугам и информации в области планирования семьи является одним из прав человека. Инвестиции в планирование семьи также способствуют экономическому росту и развитию.



Также в этот день...



В 1893 году японский предприниматель Кокити Микимото (1858–1954) достал из морских вод корзину с первыми экземплярами искусственного жемчуга. Пятью годами ранее он, по совету одного из профессоров Токийского университета, опустил ее в море, предварительно наполнив бамбуковыми садками с молодыми моллюсками, между створками раковин которых им были введены песчинки. Эта технология достаточно оперативно была внедрена в производство, и уже с начала XX века пусть и менее качественный, но зато более дешевый искусственный жемчуг начал вытеснять с рынка натуральный. Сегодня культивированный японский жемчуг сорта Akoya считается эталоном качества, поскольку имеет неподражаемый блеск.



1905 – создана международная ассоциация спортивных кеглей.



1915 – родился Юл Бриннер, американский актер театра и кино.



1934 – родился Джорджо Армани, итальянский модельер.



1939 – родился Борис Нечерда, украинский поэт-шестидесятник.



1943 – кульминация Волынской трагедии.



1959 – родился Ричи Самбора, американский гитарист-виртуоз и автор песен, гитарист американской рок-группы Bon Jovi.



1969 – родился Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ, автор геокультурной концепции «Мезогея (МезоЕвразия)», автор книги «Поиски заветного царства».



1971 – в Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».



1974 – найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».



2001 – ведущая компания по производству моментальной фотографии – американский концерн «Полароид» объявил о своем банкротстве. Дело в том, что руководство компании, основанной в 1937 году, не смогло вовремя отреагировать на появление на мировом рынке цифровых фотоаппаратов, которые позволяют получать моментальные снимки гораздо более высокого качества. В 2001 году долг концерна составлял $1 млрд.



2003 – отныне во Франции вместо общепринятого англицизма e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.



2006 – компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.



2014 – Россия осуществила массированное военное вторжение в Украину, в результате ракетного обстрела из России в районе Зеленополье погибло 36 украинских военных.



Именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.