11 июля – день сладости, которая приносит счастье

Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
Ни один другой праздник не может сравниться по своим масштабам употребления сладостей, как отмечаемый 11 июля Всемирный День шоколада. Всеми любимое лакомство заслуженно получило право на собственный праздник. А придумали его французы в 1995 году.
Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.
Изначально потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.
Приятно осознавать, что, помимо своих необыкновенных вкусовых качеств, шоколад содержит в себе целый комплекс полезных веществ, благотворно влияющих на наше здоровье и настроение.
Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает противораковым эффектом и способен замедлять процессы старения.
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11 июля 1987 года численность населения Земли превысила 5 миллиардов человек. И поэтому с 1990 года по рекомендации ООН именно 11-го числа второго летнего месяца отмечается Всемирный день народонаселения.
Хотя темпы прироста мирового населения с 1990-х годов снизились, его численность по-прежнему растет. За год оно увеличивается на 81 миллион человек.
В 2019 году Всемирный день народонаселения призван привлечь внимание широкой общественности к вопросам гендерного равенства и репродуктивного здоровья.
По имеющимся данным, около 200 млн жительниц планеты хотели бы предотвратить беременность, но не могут воспользоваться современными контрацептивами или получить квалифицированную помощь. 800 женщин в день погибают в результате предотвратимых проблем, связанных с беременностью и родами. Более сорока процентов женщин в возрасте от 15 до 49 лет, опрошенных в 51 стране мира, сообщили, что у них нет возможности отказать партнеру в сексуальной близости. Во многих странах девочек по-прежнему выдают замуж до совершеннолетия. Это бесправие отражается на всех остальных сферах жизни – от образования до карьеры, лишая женщину возможности определять свое будущее.
Поэтому цель сегодняшнего Дня – привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем. Возможность получения доступа к услугам и информации в области планирования семьи является одним из прав человека. Инвестиции в планирование семьи также способствуют экономическому росту и развитию.
Также в этот день...
В 1893 году японский предприниматель Кокити Микимото (1858–1954) достал из морских вод корзину с первыми экземплярами искусственного жемчуга. Пятью годами ранее он, по совету одного из профессоров Токийского университета, опустил ее в море, предварительно наполнив бамбуковыми садками с молодыми моллюсками, между створками раковин которых им были введены песчинки. Эта технология достаточно оперативно была внедрена в производство, и уже с начала XX века пусть и менее качественный, но зато более дешевый искусственный жемчуг начал вытеснять с рынка натуральный. Сегодня культивированный японский жемчуг сорта Akoya считается эталоном качества, поскольку имеет неподражаемый блеск.
1905 – создана международная ассоциация спортивных кеглей.
1915 – родился Юл Бриннер, американский актер театра и кино.
1934 – родился Джорджо Армани, итальянский модельер.
1939 – родился Борис Нечерда, украинский поэт-шестидесятник.
1943 – кульминация Волынской трагедии.
1959 – родился Ричи Самбора, американский гитарист-виртуоз и автор песен, гитарист американской рок-группы Bon Jovi.
1969 – родился Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ, автор геокультурной концепции «Мезогея (МезоЕвразия)», автор книги «Поиски заветного царства».
1971 – в Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».
1974 – найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».
2001 – ведущая компания по производству моментальной фотографии – американский концерн «Полароид» объявил о своем банкротстве. Дело в том, что руководство компании, основанной в 1937 году, не смогло вовремя отреагировать на появление на мировом рынке цифровых фотоаппаратов, которые позволяют получать моментальные снимки гораздо более высокого качества. В 2001 году долг концерна составлял $1 млрд.
2003 – отныне во Франции вместо общепринятого англицизма e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.
2006 – компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.
2014 – Россия осуществила массированное военное вторжение в Украину, в результате ракетного обстрела из России в районе Зеленополье погибло 36 украинских военных.
Именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
В выходные жара вернется, уверяют синоптики.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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