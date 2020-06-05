05.06.2020 06:00

Время природы: 5 июня – День окружающей среды

Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.



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Всемирный день охраны окружающей среды был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды.

Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема Дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.



Тема Всемирного дня окружающей среды 2020 года – Время природы. В этом году он посвящен сохранению биоразнообразия – неотложной и существенной проблеме. Недавние события, начиная с лесных пожаров в Бразилии, Соединенных Штатах Америки и ​​Австралии и заканчивая нашествием саранчи в Восточной Африке, а теперь и глобальная пандемия – демонстрируют взаимозависимость человека и природы, в которой он существует. Природа посылает нам сигнал.

Также в этот день...



В 1723 году появился на свет Адам Смит, шотландский экономист, философ-этик, один из основоположников современной экономической теории и «первый мужчина» из студенческих анекдотов.



1898 – родился Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.



1910 – первый полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель, профессор политехнического института, князь А.С.Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолет студент И.И.Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолете конструкции инженера Я.М.Гаккеля взлетел В.Ф.Булгаков.

1931 – в Харькове открыт стадион «Динамо». В то время это был самый большой стадион в Украине. До войны на стадионе проходили матчи харьковских команд «Динамо» и «Спартак» в чемпионате СССР по футболу.



1935 – родился Кахи Кавсадзе, советский и грузинский актер театра и кино (сыграл Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни»).



1941 – родилась Барбара Брыльска, польская актриса, исполнительница главной роли в комедии Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».



1945 – военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Тогда же произошло и разделение Берлина.



1951 – представитель поколения первых американских автомобильных дизайнеров Гордон Бьюриг запатентовал машину со снимающимися верхними панелями. В 1968 идея была воплощена в автомобиле Chevrolet Corvette Stingray.



1965 – Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы «величайшему из современных русских стихотворцев – 76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа» – так писали в английской печати. Торжественная церемония прошла в Лондоне.



1967 – родился Валдис Пельш, ведущий телепрограмм «Угадай мелодию», «Розыгрыш».



1971 – родился Марк Уолберг, американский киноактёр, фотомодель и певец, ранее известный как рэп-музыкант Марки Марк (Marky Mark).



1977 – в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.



1981 – впервые описано смертельное заболевание СПИД. Это сделал в своей публикации доктор Майкл Готтлиб из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.



1983 – теплоход «Александр Суворов», флагман Волго-Донского пароходства с лучшим экипажем, ударился верхней частью надстроек в единственный в Ульяновске мост через Волгу, по которому в это время шел товарный поезд. Погибло 176 человек.



1990 – Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), возобновил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.



1998 – запущен Open Directory Project (ODP, Открытый Каталог (ODP)), также известный как dmoz (от одного из своих первых доменных имен directory.mozilla.org) – многоязычный свободный каталог ссылок на сайты всемирной паутины, принадлежащий AOL, поддерживаемый интернет-сообществом добровольных редакторов.



2006 – Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.



2010 – специалисты NASA предположили, что американская автоматическая межпланетная станция Кассини обнаружила на спутнике Сатурна Титане признаки жизни.



Именины отмечают: Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Давыд, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.