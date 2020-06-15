15.06.2020 15:38

15 июня

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С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.



Начинается Петров пост всегда через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, а заканчивается в день памяти двух самых почитаемых из 12 ближайших учеников Спасителя – апостолов Петра и Павла. То есть, в зависимости от даты празднования Пасхи, пост может продолжаться от 8 дней до 6 недель.



Об установлении Петрова поста существует две версии. Чаще всего говорится о том, что мы постимся после Пятидесятницы в подражание апостолам, постом и молитвой готовившим себя к тому, чтобы выйти на всемирную проповедь Евангелия. Есть еще версия, что в третьем веке, когда встречается первое упоминание об этом посте, он никак не связывался с апостолами, а «считался компенсаторным, то есть те, кто не смог поститься перед Пасхой, да постятся по окончании праздничного ряда (от Пасхи к Троице)». А так как христианам всегда была свойственна соборность, то многие из тех, кто не нарушал Великого поста, постились также и в эти дни вместе с опоздавшими – из благочестивого стремления к подвигу.



Как правильно питаться в дни Петрова поста



Устав Церкви предписывает еженедельно, по три дня – по понедельникам, средам и пятницам – воздерживаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час после вечерни, в остальные же дни следует воздерживаться только от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника также разрешается рыба. На практике же Петровым постом миряне воздерживаются от пищи животного происхождения, от рыбы – только в среду и пятницу.



В честь праздников во время поста на Руси было принято готовить особые пироги - рыбники. Их особенность заключалась в том, что выпотрошенная и вычищенная рыба запекается целиком. Пироги делали открытыми, чтобы рыба была видна, что очень украшало выпечку. Самым же используемым продуктом Петрова поста была и остается разнообразная зелень и блюда из нее. Это и зеленые постные щи, и холодные постные окрошки или ботвиньи, да и любое постное блюдо становится с зеленью аппетитнее и вкуснее.