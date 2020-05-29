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29.05.2020  06:00   

29 мая – День миротворцев и здорового пищеварения

29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.


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В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.

В этом году День миротворцев посвящен теме «Женщины-миротворцы — ключ к миру» в ознаменование 20-й годовщины принятия Советом Безопасности резолюции 1325, в которой говорится о необходимости расширения роли и вклада женщин в рамках полевых операций Организации Объединенных Наций, и особенно среди военных наблюдателей, гражданского полицейского персонала, сотрудников по правам человека и гуманитарного персонала.

Женщины-миротворцы вносят неоценимый вклад в миротворчество. Они помогают повышать общую эффективность миротворческой деятельности, имеют более широкий доступ к местным общинам, особенно к женщинам, и, следовательно, способствуют поощрению прав человека и защите гражданского населения. Они также поощряют женщин к тому, чтобы они становились значимой частью мирных и политических процессов. Когда женщины как представители различных культур участвуют в мирных переговорах, качество и прочность мирных соглашений повышается. Когда женщины подписывают мирные соглашения, они с большей вероятностью будут их выполнять, что, как показывают научные исследования, помогает обеспечить устойчивый мир и процветание.

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А еще 29 мая Всемирной организацией гастроэнтерологов объявлено Всемирным днем здорового пищеварения – в этот день 1958 года был принят Устав этой организации.

Цель Всемирного дня – привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними.

Тема Дня-2020: Микробиом кишечника: глобальная перспектива.

Наш кишечник содержит десятки триллионов микроорганизмов и более 1000 известных видов бактерий, которые выполняют много важных функций в организме человека.

В последнее время исследователи получают все больше подтверждений тому, что бактерии в кишечнике воздействуют на работу мозга, настроение и могут играть существенную роль в возникновении разных психических расстройств. Например, в нескольких исследованиях на людях ученые обнаружили, что в микробиоме испытуемых с клинической депрессией отсутствуют определенные виды бактерий. В одном из экспериментов грызуны демонстрировали депрессивное поведение после того, как им пересадили микробиоту людей с депрессией. В другом – симптомы аутизма обнаружили у мышей после того, как им пересадили бактерии детей с расстройством аутистического спектра.

Увеличивая осведомленность о роли, которую микробиом кишечника может играть в диагностике, и о том, как его можно регулировать для лечения заболеваний и ослабления симптомов, медики смогут влиять на общее состояние здоровья человека.

Также в этот день...

В 1453 году столица Византийской империи Константинополь пал под ударами турков и был переименован в Стамбул.

1590 – в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.

1802 – физик и основоположник электрометаллургии академик В.В.Петров открыл явление электрической дуги.

1874 – родился Гилберт Кит Честертон, английский романист, новеллист, эссеист. «Проверку временем» выдержали детективные рассказы Честертона: цикл об отце Брауне и сборник «Человек, который знал слишком много» (1922).

1900 – компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Позднее это слово станет нарицательным, и эскалаторами буду называть все самодвижущиеся лестницы, которые станут неотъемлемой частью нашей жизни.

1910 – состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 000 долларов.

1913 – в Париже со скандалом прошла премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная» (хореограф – Вацлав Нижинский).

1915 – в Харькове состоялось освящение знаменитой Трехсвятительской церкви, известной горожанам также под названием Гольдберовская церковь.

1917 – родился Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент США, смерть которого стала самым популярным и загадочным сюжетом о покушениях.

1927 – родился Игорь Дмитриев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР (фильмы «Собака на сене», «Приключения принца Флоризеля»).

1953 – родился Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

1953 – новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгеем Тенцингом впервые покорена Джомолунгма, высочайшая вершина на Земле.

1958 – родилась Аннет Бенинг, американская актриса («Красота по-американски», «Кидалы», «Марс атакует», «Театр»).

1959 – родился Эдриан Пол, англо-американский актер. Бессмертный телесериальный шотландец. Горец, то бишь.

1959 – родился Руперт Эверетт, англо-американский актер («Звездная пыль», «Красота по-английски», «Сон в летнюю ночь», «Лучший друг», «Как важно быть серьезным»).

1967 – родился Ноэл Галлахер, гитарист английской группы «Oasis».

1985 – на стадионе «Эйзель» (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов «Ювентус» – «Ливерпуль» произошла драка между болельщиками команд, во время которой рухнула бетонная ограда. В результате инцидента погибли 39 человек и ранено не менее 400.

1990 – 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключили соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития

Именины отмечают: Александр, Георгий (Егор, Юрий), Ефрем, Касьян, Модест, Федор.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, традиции
 
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