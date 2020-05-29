29 мая – День миротворцев и здорового пищеварения

29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
В этом году День миротворцев посвящен теме «Женщины-миротворцы — ключ к миру» в ознаменование 20-й годовщины принятия Советом Безопасности резолюции 1325, в которой говорится о необходимости расширения роли и вклада женщин в рамках полевых операций Организации Объединенных Наций, и особенно среди военных наблюдателей, гражданского полицейского персонала, сотрудников по правам человека и гуманитарного персонала.
Женщины-миротворцы вносят неоценимый вклад в миротворчество. Они помогают повышать общую эффективность миротворческой деятельности, имеют более широкий доступ к местным общинам, особенно к женщинам, и, следовательно, способствуют поощрению прав человека и защите гражданского населения. Они также поощряют женщин к тому, чтобы они становились значимой частью мирных и политических процессов. Когда женщины как представители различных культур участвуют в мирных переговорах, качество и прочность мирных соглашений повышается. Когда женщины подписывают мирные соглашения, они с большей вероятностью будут их выполнять, что, как показывают научные исследования, помогает обеспечить устойчивый мир и процветание.
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А еще 29 мая Всемирной организацией гастроэнтерологов объявлено Всемирным днем здорового пищеварения – в этот день 1958 года был принят Устав этой организации.
Цель Всемирного дня – привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними.
Тема Дня-2020: Микробиом кишечника: глобальная перспектива.
Наш кишечник содержит десятки триллионов микроорганизмов и более 1000 известных видов бактерий, которые выполняют много важных функций в организме человека.
В последнее время исследователи получают все больше подтверждений тому, что бактерии в кишечнике воздействуют на работу мозга, настроение и могут играть существенную роль в возникновении разных психических расстройств. Например, в нескольких исследованиях на людях ученые обнаружили, что в микробиоме испытуемых с клинической депрессией отсутствуют определенные виды бактерий. В одном из экспериментов грызуны демонстрировали депрессивное поведение после того, как им пересадили микробиоту людей с депрессией. В другом – симптомы аутизма обнаружили у мышей после того, как им пересадили бактерии детей с расстройством аутистического спектра.
Увеличивая осведомленность о роли, которую микробиом кишечника может играть в диагностике, и о том, как его можно регулировать для лечения заболеваний и ослабления симптомов, медики смогут влиять на общее состояние здоровья человека.
Также в этот день...
В 1453 году столица Византийской империи Константинополь пал под ударами турков и был переименован в Стамбул.
1590 – в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.
1802 – физик и основоположник электрометаллургии академик В.В.Петров открыл явление электрической дуги.
1874 – родился Гилберт Кит Честертон, английский романист, новеллист, эссеист. «Проверку временем» выдержали детективные рассказы Честертона: цикл об отце Брауне и сборник «Человек, который знал слишком много» (1922).
1900 – компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Позднее это слово станет нарицательным, и эскалаторами буду называть все самодвижущиеся лестницы, которые станут неотъемлемой частью нашей жизни.
1910 – состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 000 долларов.
1913 – в Париже со скандалом прошла премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная» (хореограф – Вацлав Нижинский).
1915 – в Харькове состоялось освящение знаменитой Трехсвятительской церкви, известной горожанам также под названием Гольдберовская церковь.
1917 – родился Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент США, смерть которого стала самым популярным и загадочным сюжетом о покушениях.
1927 – родился Игорь Дмитриев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР (фильмы «Собака на сене», «Приключения принца Флоризеля»).
1953 – родился Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
1953 – новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгеем Тенцингом впервые покорена Джомолунгма, высочайшая вершина на Земле.
1958 – родилась Аннет Бенинг, американская актриса («Красота по-американски», «Кидалы», «Марс атакует», «Театр»).
1959 – родился Эдриан Пол, англо-американский актер. Бессмертный телесериальный шотландец. Горец, то бишь.
1959 – родился Руперт Эверетт, англо-американский актер («Звездная пыль», «Красота по-английски», «Сон в летнюю ночь», «Лучший друг», «Как важно быть серьезным»).
1967 – родился Ноэл Галлахер, гитарист английской группы «Oasis».
1985 – на стадионе «Эйзель» (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов «Ювентус» – «Ливерпуль» произошла драка между болельщиками команд, во время которой рухнула бетонная ограда. В результате инцидента погибли 39 человек и ранено не менее 400.
1990 – 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключили соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития
Именины отмечают: Александр, Георгий (Егор, Юрий), Ефрем, Касьян, Модест, Федор.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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