18.05.2020 06:13

18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.



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Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.

– профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев. День памяти жертв депортации народов Крыма – был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.

– был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма. День резервиста Украины – молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.

– молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества. Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) – известный еще как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается с 1998 года.

Какой сегодня праздник 18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской, жившей в І веке, которая стала первой женщиной в этом лике святости. Также сегодня празднуется чудотворная икона Божией Матери "Неупиваемая чаша".

В народе 18 мая отмечается Арина Капустница, Арина Рассадница. Как понятно по названию, в этот день на грядки высаживали рассаду капусты и огурцов.

Приметы на 18 мая

Сажать капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.

Мужчинам нельзя сажать капусту и другие овощи – они зацветут и не дадут плодов.

На Ирину пора выжигать траву на полях.

Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя.

Зацвела черемуха – скоро похолодает.

Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.

Если после полива земля быстро впитывает воду, то покос будет сухим.

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