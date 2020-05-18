18.05.2020 06:13
18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.
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День памяти жертв депортации народов Крыма – был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.
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День резервиста Украины – молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.
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Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) – известный еще как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается с 1998 года.
Какой сегодня праздник
18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской, жившей в І веке, которая стала первой женщиной в этом лике святости. Также сегодня празднуется чудотворная икона Божией Матери "Неупиваемая чаша".
В народе 18 мая отмечается Арина Капустница, Арина Рассадница. Как понятно по названию, в этот день на грядки высаживали рассаду капусты и огурцов.
Приметы на 18 мая
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Сажать капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.
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Мужчинам нельзя сажать капусту и другие овощи – они зацветут и не дадут плодов.
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На Ирину пора выжигать траву на полях.
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Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя.
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Зацвела черемуха – скоро похолодает.
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Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.
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Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.
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Если после полива земля быстро впитывает воду, то покос будет сухим.
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1888 – в Америке продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
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1917 – в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
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1961 – в Украине были установлены литературные премии имени Т. Шевченко.
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1957 – Мишель Крету, немецкий музыкант, основатель и лидер группы Enigma.