21 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день

У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».
Первые семь дней после празднования Святой Пасхи в народе называют Светлой седмицей. Это долгожданное время радости, отдыха и веселья, когда люди отмечают Воскрешение Иисуса Христа.
В Светлый вторник, традиционно женщины отправляются к родственникам, а мужчины остаются дома или работают.
К сожалению в наше время эта традиция практические не соблюдаются, и люди ходят в гости всей семьей.
21 апреля православная церковь вспоминает святого Иродиона, в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном или Руфом.
В этот день не стоит ходить в лес, поскольку в древности люди верили, что на Руфа разные гадюки вылезают из под земли, а их в это время стоит опасаться. В народе гадюки считались дьявольскими созданиями, а их род символизировал зло.
Если гадюка все же укусила, то человек должен бежать немедленно к воде. Если добежит быстрее гадюки — у него есть шанс выжить, вымакивая рану в воде и проговаривая народные заклинания, если же гадюка добралась первой — нет спасения человеку, он умрет.
ПРИМЕТЫ
По погоде на Родивона делали вывод о том, каким будет лето:
На Родивона также происходили другие важные события:
На Вадима Ключника особо почиталась вода и водные источники:
21 апреля. В 1816 году родился Александр Рославский-Петровский (1816-1872) - профессор, декан историко-филологического факультета и ректор Харьковского университета.
С 1859 по 1862 год состоял ректором Харьковского университета О чем писала газета «Южный край».
21 апреля 1900 года
Ведется строительство училища для глухонемых. Строительство здания училища начато благодаря деятельности священника Ветухова. Здание рассчитано на 100 учащихся с общежитием на 30 мест. На строительство израсходовано 8000 рублей.
21 апреля 1903 года
В Малом театре Харькова прошел благотворительный вечер в пользу попечительства о бедных Петропавловского прихода. Учащимися драматических курсов Богданова поставлена пьеса В.А. Крылова «Сорванец».
21 апреля 1916 год
«В гастрономических магазинах нетаксированные продукты: буженина, телятина, вестфальская ветчина и другие продукты продаются по очень высокой цене.
Вестфальская ветчина 1 рубль 30 копеек за фунт, телятина и буженина (жареная) по 1 рубль за фунт, московская колбаса филе 1 рубль 30 копеек за фунт. Чайной колбасы день ото дня вырабатывается все меньше; в лавочках ее почти невозможно встретить в продаже».
Стоит напомнить, что в это время шел третий год Первой мировой войны.
1758 - Арина Родионовна Яковлева, крепостная, "женщина с кружкой", няня всем известного Пушкина.
1830 - Джеймс Стерли, английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии.
1837 - Фредрик Байер, датский политик, пацифист, основатель Бюро Мира, лауреат Нобелевской премии.
1843 - Вальтер Флемминг, немецкий анатом, основатель цитогенетики.
1922 - Станислав Иосифович Ростоцкий, советский кинорежиссер.
1926 - Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года).
1958 - Энди Макдауэлл, американская киноактриса, звезда "Дня сурка"
753 до н. э. - Считается датой основания Рима Ромулом (со времен римского ученого Марка Теренция Варрона).
1519 - На побережье Мексики высадился испанский конкистадор Фернандо Кортес.
1785 - Прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.
1898 - Официальная дата начала Испано-американской войны (установлена Конгрессом США).
1908 - Американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса (он смог достичь лишь 87 градусов северной широты).
1937 - Принят герб Украинской ССР.
1944 - Женщины во Франции получили избирательное право.
1951 - Создан Национальный Олимпийский комитет СССР.
1954 - Вступление СССР в ЮНЕСКО.
1956 - Песня Элвиса Пресли Heartbreak Hotel становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта Billboard magazine.
1960 - Новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра.
1963 - Совместный концерт The Beatles и Rolling Stones в Ричмонде.
1967 - За несколько дней до проведения всеобщих выборов в Греции полковник Георгиос Пападопулос осуществляет военный переворот и устанавливает режим "черных полковников" (сохранявший власть до июля 1974 года).
1972 - Аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны
1979 - В Киеве открылся театр драмы и комедии.
1983 - Однофунтовая монета опять заменена купюрами в Англии и Уэльсе.
В этот день особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
20 апреля в мире и Украине отмечают немного праздников. Также этот день вошел в историю благодаря знаменательным событиям.
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