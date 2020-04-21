21.04.2020 07:26

21 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день

У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».



://facebook.com

Первые семь дней после празднования Святой Пасхи в народе называют Светлой седмицей. Это долгожданное время радости, отдыха и веселья, когда люди отмечают Воскрешение Иисуса Христа.

В Светлый вторник, традиционно женщины отправляются к родственникам, а мужчины остаются дома или работают.

К сожалению в наше время эта традиция практические не соблюдаются, и люди ходят в гости всей семьей.

21 апреля православная церковь вспоминает святого Иродиона, в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном или Руфом.

В этот день не стоит ходить в лес, поскольку в древности люди верили, что на Руфа разные гадюки вылезают из под земли, а их в это время стоит опасаться. В народе гадюки считались дьявольскими созданиями, а их род символизировал зло.

Если гадюка все же укусила, то человек должен бежать немедленно к воде. Если добежит быстрее гадюки — у него есть шанс выжить, вымакивая рану в воде и проговаривая народные заклинания, если же гадюка добралась первой — нет спасения человеку, он умрет.

ПРИМЕТЫ

По погоде на Родивона делали вывод о том, каким будет лето:

в этот день, согласно с поверьями, происходила встреча солнца и луны. Если светила "договариваюся", лето должно быть приятным - теплым и сухим,

если же нет - то дождливым и холодным. О том, договорились они или нет, судили по погоде в этот день: хорошая означала договор, плохая - ссору,

если вечер выдался теплым, а ночь - тихой, лето будет жарким и сухим,

если день солнечный - лето наступит скоро,

облака и туман в этот день предвещают "мокрое" лето, а также неурожайный год.

На Родивона также происходили другие важные события:

если на каких-то реках к этому дню остался лед, именно сегодня он полностью уходит,

начинает активно расти трава,

в этот день стартует пахота.

На Вадима Ключника особо почиталась вода и водные источники:

считалось, что в этот день нельзя оставлять водоемы без внимания - необходимо почистить их, чтобы таким образом открыть дорогу настоящей весне,

нельзя было и обходить вниманием водяного - придя на реку, люди читали заговоры, обращенные к нему, чтобы тот не устраивал безобразий, вел себя прилично и пускал рыбу на нерест,

славяне верили, что вода 21 апреля обладает целебной силой, поэтому было принято умываться водой из родника и пить ее.

События в Харькове

21 апреля. В 1816 году родился Александр Рославский-Петровский (1816-1872) - профессор, декан историко-филологического факультета и ректор Харьковского университета.

С 1859 по 1862 год состоял ректором Харьковского университета О чем писала газета «Южный край».

21 апреля 1900 года

Ведется строительство училища для глухонемых. Строительство здания училища начато благодаря деятельности священника Ветухова. Здание рассчитано на 100 учащихся с общежитием на 30 мест. На строительство израсходовано 8000 рублей.

21 апреля 1903 года

В Малом театре Харькова прошел благотворительный вечер в пользу попечительства о бедных Петропавловского прихода. Учащимися драматических курсов Богданова поставлена пьеса В.А. Крылова «Сорванец».

21 апреля 1916 год

«В гастрономических магазинах нетаксированные продукты: буженина, телятина, вестфальская ветчина и другие продукты продаются по очень высокой цене.

Вестфальская ветчина 1 рубль 30 копеек за фунт, телятина и буженина (жареная) по 1 рубль за фунт, московская колбаса филе 1 рубль 30 копеек за фунт. Чайной колбасы день ото дня вырабатывается все меньше; в лавочках ее почти невозможно встретить в продаже».

Стоит напомнить, что в это время шел третий год Первой мировой войны.

В этот день родились

1758 - Арина Родионовна Яковлева, крепостная, "женщина с кружкой", няня всем известного Пушкина.

1830 - Джеймс Стерли, английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии.

1837 - Фредрик Байер, датский политик, пацифист, основатель Бюро Мира, лауреат Нобелевской премии.

1843 - Вальтер Флемминг, немецкий анатом, основатель цитогенетики.

1922 - Станислав Иосифович Ростоцкий, советский кинорежиссер.

1926 - Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года).

1958 - Энди Макдауэлл, американская киноактриса, звезда "Дня сурка"

События 21 апреля в Украине и мире

753 до н. э. - Считается датой основания Рима Ромулом (со времен римского ученого Марка Теренция Варрона).

1519 - На побережье Мексики высадился испанский конкистадор Фернандо Кортес.

1785 - Прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.

1898 - Официальная дата начала Испано-американской войны (установлена Конгрессом США).

1908 - Американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса (он смог достичь лишь 87 градусов северной широты).

1937 - Принят герб Украинской ССР.

1944 - Женщины во Франции получили избирательное право.

1951 - Создан Национальный Олимпийский комитет СССР.

1954 - Вступление СССР в ЮНЕСКО.

1956 - Песня Элвиса Пресли Heartbreak Hotel становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта Billboard magazine.

1960 - Новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра.

1963 - Совместный концерт The Beatles и Rolling Stones в Ричмонде.

1967 - За несколько дней до проведения всеобщих выборов в Греции полковник Георгиос Пападопулос осуществляет военный переворот и устанавливает режим "черных полковников" (сохранявший власть до июля 1974 года).

1972 - Аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны

1979 - В Киеве открылся театр драмы и комедии.

1983 - Однофунтовая монета опять заменена купюрами в Англии и Уэльсе.