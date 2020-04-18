18.04.2020 09:00

День памятников: события 18 апреля

В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.



// РЕДПОСТ

Международный день памятников и исторических мест установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

В Украине в рамках этого праздника отмечают День памятников истории и культуры, который установлен в поддержку инициативы ученых, архитекторов, реставраторов, работников государственных органов охраны памятников истории и культуры.



Украинское историко-культурное наследие огромно, и формировалось оно в течение многих веков благодаря разным народам. На территории Украины сохранились следы нескольких культурно-исторических эпох.



От времен первобытнообщинного строя дошли уникальные остатки жилищ из костей, петроглифы Каменной Могилы, древнейшие каменные скульптуры; от культуры скифов и сарматов - многочисленные курганы и городища. На полуострове Крым остались руины греческих поселений. Древнерусская культура нашла отражение в выдающихся архитектурных памятниках Киева и Чернигова. Культура собственно украинского этноса сформировалась в XIV-XV веках.



Сегодняшний праздник - повод еще раз привлечь внимание широкой общественности и представителей власти к вопросам защиты и сохранения различных местных памятников и исторических мест и объектов всемирного культурного наследия. Поэтому в этот день в рамках празднования проводятся различные конференции по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, а также ряд других мероприятий. Так, например, в некоторые музеи и выставочные залы в этот день (также, как и в Международный день музеев) можно попасть бесплатно. А еще посетители могут побывать в архитектурных комплексах и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты для посещения.



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Сегодня в Украине отмечается День основания Общества Красного Креста – старейшей организации, олицетворяющей милосердие, гуманизм, помощь и поддержку.



28 октября 1992 года президентом Украины был подписан Указ об Обществе Красного Креста Украины, согласно которому Общество было признано единственным Национальным Обществом Красного Креста, уполномоченным оказывать поддержку органам государственной власти в их деятельности в гуманитарной сфере.



История украинского Красного Креста насчитывает уже почти 100 лет. 15-18 апреля 1918 года в военно-революционном Киеве состоялся І Съезд Общества Красного Креста Украины, а 18 апреля считается датой начала деятельности Красного Креста. Съезд был созван по инициативе Мариинской общины сестер милосердия Красного Креста, которая с 1878 года оказывала благотворительную медицинскую помощь нуждающимся столицы.



Основными задачами, которые возложил на себя украинский Красный Крест в то тяжелое время, стали помощь беженцам и военнопленным, забота об инвалидах и детях-сиротах, борьба с голодом и эпидемиями, организация лазаретов, госпиталей и пунктов питания для всех нуждающихся. Более того, по инициативе и при участии активистов Общества Красного Креста Украины были построены общественные прачечные и бани, основаны и оборудованы фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и магазины санитарной гигиены. Например, для борьбы с эпидемией тифа украинский Красный Крест создал лечебные пункты на тысячи мест.



В голодные 1921–1923 годы Красный Крест организовал бесплатные столовые и раздачу крестьянам продовольственных пайков.



Во время Великой Отечественной войны Общество Красного Креста Украины подготовило и направило на фронт свыше 100 тысяч медицинских сестер, санинструкторов и сандружинниц.



В настоящее время Общество Красного Креста Украины является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и насчитывает более 6,3 миллиона активистов и сторонников. В патронажной службе Общества трудятся 3200 высококвалифицированных сестер милосердия. Деятельность Общества охватывает всю территорию Украины, где реализуется свыше 40 проектов и программ. Все эти программы финансируются за счет публичных пожертвований и договоренностей о сотрудничестве. Ежегодно сотрудники Красного Креста Украины обслуживают более 350 тысяч одиноких престарелых людей, почти 23 тысяч инвалидов войны и труда, свыше 25 тысяч участников Великой Отечественной войны, свыше 8 тысяч инвалидов детства.



Основными принципами, которыми руководствуются добровольцы и сотрудники Общества Красного Креста Украины в своей повседневной работе, являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство, универсальность – эти принципы являются основополагающими и в работе Международного Красного Креста и Красного Полумесяца.



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Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день радиолюбителя.



18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.



Многие радиоинженеры, электронщики, которые стали известными благодаря своим достижениям и новейшим технологиям связи начинали свою деятельность именно с таких обществ радиолюбителей. Немало пользы они принесли и для развития сотовой связи, которой все мы сегодня активно пользуемся.



Благодаря деятельности подобных кружков и обществ радиолюбителей право на жизнь получило много известных нам изобретений, таких как адаптивные антенны, радио и телевизионные приемники и прочие технологии. Каждый год Всемирный день радиолюбителя проходит под определенным лозунгом. Это темы, посвященные расширению мира радиосвязи, сочетанию современных цифровых технологий, развитию радиокоммуникаций и т.п.

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Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).



Праздник был задуман для того, чтобы отметить Стокгольмскую конференцию по окружающей среде, которая стала одной из важнейших в истории экологического движения, и «в поддержку инициативы Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и общественных природоохранных организаций, с целью развития деятельности, начатой Всеукраинской акцией «Дерево-Жизнь» и другими общественными инициативами».



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Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Международный день цирка. Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру.



Инициаторами учреждения данного праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронажем принцессы Монако Стефании. Тогда Президент Европейской цирковой ассоциации, в которую на сегодняшний день входит 21 цирк, Урс Пилс и принцесса Стефания предложили всем циркам поддержать инициативу ежегодного празднования Международного дня цирка, который впервые отмечался в 2010 году и с тех пор стал ежегодным для многих стран.

Также в этот день...



В 1846 году американец Роял Э. Хаус запатентовал телеграфный аппарат.



1853 – пущена в строй первая в Азии железная дорога (Бомбей – Танна, 36 км).



1866 – родился Эрнест Старлинг, британский физиолог. Автор классических исследований по кровообращению, лимфообразованию, моторике кишечника, секреции поджелудочной железы и др. Ввел понятие «гормон». До этого психические всплески назывались иначе, например «дурь доехала».



1870 – I Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.



1902 – Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.



1909 – Ватикан канонизировал Жанну д’Арк.



1925 – образован Международный радиолюбительский союз.



1927 – Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.



1934 – американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт (шт. Техас).



1936 – открылась первая выставка архитектуры Советской Украины.



1937 – родилась Светлана Немоляева, актриса, известная по фильмам: «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные» и др.



1946 – в связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.



1955 – родился Майк Науменко, рок-музыкант, лидер группы «Зоопарк».



1956 – родился Эрик Робертс, американский актер, старший брат Джулии Робертс.



1968 – старый Лондонский мост продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.



1970 – В Киеве открыт дворец «Украина».



1971 – родился Дэвид Теннант (настоящее имя – Дэвид Джон Макдональд), английский актер («Доктор Кто», «Казанова»).



1974 – родился Эдгар Райт, британский режиссёр и сценарист («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»).



1987 – Грегори Робертсон в Кулидже (штат Аризона, США) совершил одну из наиболее удивительных спасательных операций во время прыжка с парашютом. В ходе группового свободного полета Дебби Уильям столкнулась с другим парашютистом и потеряла сознание. Видя сложившуюся ситуацию, Робертсон маневрировал рядом с ней, но лишь на высоте 1065 метров ему удалось дернуть за вытяжное кольцо ее парашюта. Смелому парашютисту удалось спасти Дебби Уильям жизнь, когда до встречи с землей оставалось не более 10 секунд.



1995 – Киевский горсовет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.



2008 – группе исследователей из университета Манчестера во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.



Именины отмечают: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.