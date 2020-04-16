16.04.2020 06:00

Чистый четверг: события 16 апреля

В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.



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В четверг Страстной недели проводятся торжественные богослужения, во время проведения которых вспоминается важное евангельское событие – Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос показал пример смирения и братской любви своим ученикам, омыв им ноги. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии – Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами – православными, католиками, лютеранами – верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.



По традиции именно с чистого четверга у православных христиан начинаются приготовления к Пасхе. Верующие приходят в храмы для того чтобы исповедоваться а затем и причаститься.

В этот день принято вставать задолго до восхода солнца и купаться в проточной воде, таким образом символически очищаясь от грехов и болезней на весь год. Также огромное внимание в Чистый четверг уделяется уборке.



С Чистым Четвергом связаны и многочисленные народные заговоры. Если у вас проблемы со здоровьем, окатите себя водой в полночь этого дня – болезни снимет как рукой. Если вы хотите защитить дом от злых сил, окрестите стены и потолки церковной свечой и прочитайте ту молитву, которую вы знаете. А женщинам, у которых никак не получается устроить личную жизнь, старики советуют в ночь на Чистый Четверг зайти по пояс в реку и попросить Высшие Силы снять с них венец безбрачия.

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Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.

Речь идёт о Всемирном дне голоса. В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.



Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии.



Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д.



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16 апреля 2015 года Президентом Украины образовано Национальное антикоррупционное бюро Украины.



Национальное антикоррупционное бюро Украины – государственный правоохранительный орган Украины с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений.



Его создание предусмотрено Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», принятым 14 октября 2014. На этапе законопроекта он назывался «О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции». Закон вступил в силу 25 января 2015.



Задачей Национального бюро является противодействие криминальным коррупционным правонарушением, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющим угрозу национальной безопасности. Подобные структуры существуют в США, Польше, Франции, Сингапуре, Израиле и Индии.



Также в этот день...



В 1607 году началось заселение англичанами Вирджинии.



1705 – английская королева Анна произвела ученого Исаака Ньютона в рыцари.



1836 – конгресс США столкнулся с необычной проблемой. Выяснилось, что во время правления Джексона правительство скопило лишних 37 миллионов долларов. Конгресс усиленно решал, куда их теперь девать.



1844 – в семье букиниста родился будущий известный французский писатель Анатоль Франс (настоящее имя Анатоль Франсуа Тибо). Одними из самых известных его романов стали «Саламандра» (в оригинале название – «Харчевня королевы Гусиные лапы») и тетралогия «Современная история». А в 1921 году Анатоль Франс стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.



1863 – Н.Г. Чернышевский закончил работу над романом «Что делать?». Поставленный им вопрос пытаются решить до сих пор.



1867 – родился Уилбер Райт, американский изобретатель, авиаконструктор, летчик, старший из братьев – пионеров воздухоплавания.



1889 – родился сэр Чарльз Спенсер Чаплин, известный всему миру как бродяга Чарли из фильмов «Маленький бродяга», «Новые времена», «Огни большого города», «Золотая лихорадка».



1922 – в Вэст-Энде (Лондон) было зарегистрировано нападение невидимок на человека.



1924 – родился Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер. Получил за свою музыку 4 приза «Оскар» и 20 «Грэмми» («Розовая пантера», «Большая гонка», «Лунная река», и др.).



1939 – родился Иван Бортник, актер, исполнитель роли Промокашки в фильме «Место встречи изменить нельзя».



1941 – родился Сергей Никоненко, киноактер («Зимний вечер в Гаграх», «Инспектор ГАИ», «Московские каникулы»).



1943 – химик Альберт Хоффман открыл наркотическое действие LSD, случайно капнув небольшое количество этой кислоты себе на палец.



1947 – Бернард Барух впервые употребил термин «Холодная война» для обозначения отношений между СССР и США.



1954 – родилась Эллен Баркин, американская киноактриса («Кара небесная»).



1963 – состоялся старт космического корабля «Восток-5», пилотируемого первой в мире женщиной-космонавтом В. Терешковой.



1964 – американская летчица Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.



1978 – родился Иван Ургант, актер и телеведущий.



1995 – начал действовать телефонный международный код «380», который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.



2000 – на референдуме большинство жителей Украины поддержало идею сокращения Верховной Рады, лишения депутатов неприкосновенности, создания двухпалатного парламента и право Президента на роспуск Рады. В результате, из четырех предложенных изменений в Конституцию парламент одобрил только один: президент может распускать Верховную Раду.



2003 – подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.



Именины отмечают: Никита, Федосья.