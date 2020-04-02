02.04.2020 06:00

День детской книги: события 2 апреля

Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.



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Праздник учрежден в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге (IBBY) с целью подчеркнуть важную роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика ребенка, пропагандировать любовь к чтению и привлечь внимание к детским книгам.

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Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма установлен Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007. Отмечается, начиная с 2008 года, ежегодно 2 апреля.



Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.



Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет громадные последствия для детей, их семей, общин и обществ.



Также в этот день...



В 47 году до н. э. Юлий Цезарь разбил при Зеле понтийского царя Фарнака, прокомментировав победу так: «Пришел, увидел, победил».



1725 – родился Джакомо Джованни Казанова, итальянский авантюрист, интеллектуал, светский лев, отлично владеющий не только пером, но и шпагой и пистолетом. Ко всему прочему, он умел нравиться и находить путь к сердцам женщин.



1792 – установление монетных номиналов денежной системы США (10-, 5- и 2,5-долларовых золотых орлов, а также серебряного доллара, полудоллара, 25-, 10- и 5-центовых монет).



1794 – во исполнении распоряжения французского Конвента о формировании воинской части воздушных шаров 1793 г. создана первая в мире авиакомпания Aerostiers. Спустя два месяца воздушный шар с наблюдателем был впервые использован в разведывательных целях. Донесения воздушных наблюдателей сыграли значительную роль в ходе многих успешных битв и осад французской армии, но в 1799 компания была распущена.



1805 – родился Ганс Христиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник.



1833 – вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».



1834 – родился Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, автор статуи Свободы.



1840 – родился Эмиль Золя, французский писатель.



1912 – лайнер «Титаник» выходит в море для проведения ходовых испытаний. Они проходят успешно.



1928 – родился Вальтер Запашный, цирковой артист, принадлежавший к знаменитой цирковой династии укротителей, вольтижеров, акробатов, гимнастов, которая ведет свое начало с 1882 года. Сегодня дело Вальтера Михайловича продолжают два сына – дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные.



1958 – Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA.



1963 – для исследования и освоения Луны осуществляется запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией «Луна-4».



1964 – родился Сергей Белоголовцев, российский телеведущий, актер, юморист, телережиссер, шоумен.



1966 – советский спутник «Луна-10» стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.



1977 – родился Майкл Фассбендер, ирландский актер немецкого происхождения («Бесславные ублюдки», «Стыд», «Люди Икс: Первый класс», «Прометей»).



1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала «Даллас». Предполагалось создать мини-сериал, который должен был идти в течение 5 недель, но рейтинг истории семьи Юингов оказался так высок, что показ продолжался 13 лет.



1996 – президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».



2004 – в Брюсселе семь стран Восточной Европы: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония присоединились к НАТО.



2007 – Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ «О роспуске Верховной Рады Украины» на основании статьи 90 Конституции Украины.



2014 – Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределённый.



Именины отмечают: Александра, Анатолия, Василий, Виктор, Евфимия, Иван, Клавдия, Матрона, Никита, Прасковья, Патрикий, Светлана, Севастьян, Сергей, Феодосия, Юлиания.