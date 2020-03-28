28.03.2020 09:00

Час Земли: события 28 марта

Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.



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Время проведения Часа Земли в 2020 году – 28 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

В это время в более чем 180 странах мира на один час погаснет декоративное освещение улиц, общественных зон отдыха, подсветка памятников архитектуры, госучреждений, торговых центров и пр. Миллионы людей выключат свет в своих домах, чтобы отпраздновать Час Земли, акцию которая является символом нашей готовности встать на защиту планеты.



Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди сами решают, сколько и какие электрические приборы они выключат, а городские власти инициируют выключение подсветки городских объектов. Организаторы акции в целях безопасности не рекомендуют отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры.



В 2020 году тема Часа Земли: Природа имеет значение, она главный союзник в адаптации людей к изменению климата.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) Украина предлагает соотечественникам придумать себе хотя бы одну новую привычку, которая поможет природе начать восстановление.

Также в этот день...



В 1483 году родился Рафаэль Санти, итальянский художник и архитектор («Сикстинская мадонна», собор святого Петра, росписи Ватиканского дворца).



1709 – день рождения саксонского фарфора. 28 марта 1709 года немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. По качеству полученный им фарфор не уступал китайскому.



1776 – основан Большой театр, в этот день князь Петр Урусов вместе с антрепренером Мэддоком получили правительственную привилегию на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством построить театр, в котором можно было бы ставить оперные, балетные и драматические спектакли.



1797 – в США запатентована стиральная машина.



1837 – Чикаго официально зарегистрирован как город.



1842 – состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра.



1845 – родился Павел Голубицкий, изобретатель. Свой первый оригинальный телефон (телефон-вибратор) он создал в 1878 году. В последующие годы получил еще ряд патентов, разработал систему центральной телефонной станции, позволившую организовать телефонные сети больших городов. Голубицкий был пионером внедрения телефонной связи на железнодорожном транспорте, сконструировав специальную переносную микротелефонную станцию облегченного типа для связи станций с поездами во время их остановок в пути.



1849 – франкфуртское Национальное собрание приняло имперскую Конституцию, предусматривавшую создание Германской империи.



1857 – в Петербурге открыта первая в России женская гимназия.



1891 – состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.



1898 – родился Илья Дубинский, украинский писатель, узник ГУЛАГа.



1900 – родился Пантелеймон Норцов, оперный и камерный певец, певший в оперных театрах Киева и Харькова и 27 лет в Большом театре СССР. Его сильный баритон большого диапазона, светлого серебристого тембра, особенно хорошо звучал в партии Евгения Онегина, принесшей ему невероятный успех. Онегина он исполнил свыше 600 раз.



1910 – в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.



1925 – родился Дмитрий Гнатюк, украинский певец (баритон), главный режиссер Киевского театра оперы и балета (с 1988 г.), депутат Верховной Рады. Особым успехом пользовалось его исполнение украинских народных песен. Никита Хрущев расплакался на одном из выступлений певца и повелел дать 35-летнему Гнатюку звание народного артиста СССР.



1925 – родился Иннокентий Смоктуновский, русский актер театра и кино. Всенародная слава пришла к Смоктуновскому после исполнения ролей Гамлета в шедевре Григория Козинцева («Гамлет») и вора-гуманиста Деточкина в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».



1930 – Михаил Афанасьевич Булгаков, доведенный до отчаяния нападками «пролетарских» критиков, да и всей окружающей жизнью, обратился с отчаянным письмом к правительству СССР. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».



1930 – в Турции вместо греческих названий городов Константинополя и Ангоры были утверждены официальные турецкие названия – Стамбул и Анкара.



1933 – родился Александр Митта, кинорежиссер («Звонят, откройте дверь», «Экипаж», «Граница. Таежный роман»).



1940 – американские ученые объявили об открытии нового изотопа урана – плутония-239.



1940 – в СССР состоялся первый полет опытного истребителя И-301.



1971 – на Волжском автозаводе начался выпуск автомобиля «Жигули». Отметим, что на авторынке торговая марка «Жигули» была достаточно быстро заменена на LADA, так как в ряде европейских стран слово «Жигули» потребители ассоциировали с сомнительным словом жиголо, а в Венгрии оно вообще соответствовало нецензурной брани.



1981 – родилась Джулия Стайлз, американская актриса («Ультиматум Борна», «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», «10 причин моей ненависти», «Улыбка Моны Лизы»).



1986 – родилась Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта), американская певица, обладательница 5 премий Грэмми, королева эпатажа и гламура.



1991 – более 100 тысяч сторонников Ельцина устроили демонстрацию в Москве, нарушив запрет правительства. По приказу М. Горбачева в Москву введены войска.



1993 – вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81. В то время она была второй по яркости сверхновой, наблюдаемой в двадцатом веке. Первой сверхновой была SN 1987A, которая взорвалась в соседней галактике Большое Магелланово Облако в 1987 году.



2008 – Украинская Википедия достигла размера 100 000 статей.



Именины отмечают: Александр, Денис, Дмитрий.