29.02.2020 09:01

День, который бывает раз в четыре года

Древние римляне впервые отметили этот день в 45 году до нашей эры.



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Високосный год появился с введением Юлианского календаря. Реформу календаря провел Юлий Цезарь по совету египетского астронома Сосигена. Теперь каждые четыре года в феврале к привычным 28 дням добавлялся еще один.

Следующая реформа календаря была осуществлена в 1582 году. Високосные года по-прежнему наступали каждые четыре года, но было внесено уточнение: столетние года с тех пор считаются високосными только в тех случаях, когда они делятся на 400, т. е. 1600 и 2000 год - високосные, а 1700, 1800 и 1900 - нет.



В народе же новому дню 29 февраля стали приписывать необычные свойства.



На Руси стали считать високосный год опасным и приписывать ему многие, небывалые беды. 29 число февраля високосного года ... есть самый бедственный день для всех возможных несчастий. Тогда, будто, и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни появляются, и семейные раздоры заводятся. 29 февраля в народе – день Касьяна завистливого, Касьяна злопамятного, недоброжелателя, немилостивого, скупого.



В этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона – известный нам еще по детским сказкам Кащей или Чернобог. По старославянским обычаям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно торжественно раздавить в руке сырое куриное яйцо – таким образом Кащею, смерть которого традиционно скрывается в яйце, приходит конец, а поскольку Кащей символизирует собой зиму, то заодно оканчивается и зима. Язычники утверждают, что если раздавить яйцо, которое снесла курица на Рождество, то в марте морозов уже не будет.



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По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году – 29 февраля – официально получил статус Международного дня редких заболеваний.



В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.



Цель Дня – привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей. Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые условия социализации, отсутствие качественной медицинской помощи и трудности в получении лечения и ухода.



Также в этот день...



В 1288 году Шотландия объявляет этот день возможностью женщины предложить брак мужчине. Условия следующие: необходимо, чтобы «всякая дама, которая идет свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка ее была хорошо видна, иначе мужчине придется заплатить за нее штраф». Штраф составлял 1 фунт. От него освобождали только в том случае, если мужчина мог доказать, что уже обручен с другой.



1504 – Христофор Колумб использует лунное затмение для запугивания враждебных ямайских индейцев.



1792 – родился Джоаккино Россини, знаменитый итальянский композитор, автор оперы «Севильский цирюльник».



1860 – родился Герман Холлерит, американский инженер и изобретатель. Один из основателей IBM – крупнейшей транснациональной корпорации по производству компьютеров и периферии, создатель первой электрической счетной машины – Табулятор Холлерита.



1880 – в Альпах закончено строительство железнодорожного туннеля Gotthard, соединяющего Италию со Швейцарией.



1888 – Германом Холлеритом изобретена первая электрическая вычислительная машина.



1904 – родился Гленн Миллер, композитор, дирижер, трубач, американская легенда джаза и свинга. Записан родителями как родившийся 1 марта.



1908 – в Москве открылся клуб-кабаре «Летучая мышь».



1920 – родился Федор Абрамов, советский писатель. Один из наиболее известных представителей так называемой «деревенской прозы» – важнейшей ветви русской литературы 1960 – 1980-х годов.



1932 – родился Юрий Богатиков, эстрадный певец (баритон), народный артист СССР (1985) и Украины.



1936 – Нильс Бор предлагает планетарную модель строения атома.



1948 – родилась Ирина Купченко, советская и российская актриса («Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей», «Отпуск в сентябре», «Звезда пленительного счастья», «Обыкновенное чудо», «Приходи на меня посмотреть»). Записана родителями как родившаяся 1 марта.



1960 – землетрясение полностью разрушает Агадир (Марокко). За 15 секунд погибли 15 тысяч человек: третья часть населения города.



1964 – родился Владимир Валентинович Комаров, украинский комик, музыкант, бывший участник группы «Маски».



Именины отмечают: Иван, Касьян.