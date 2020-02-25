25.02.2020 06:00

Рыбный день: приметы, обычаи, ритуалы и события 25 февраля

По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.



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В этот день православные вспоминают митрополита Алексия – государственного деятеля и дипломата 14 века.



В народе этот день получил название «Рыбный», так как к 25 февраля начинал таять снег и хорошо ловилась рыба.



В этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи, название которых, если верить историкам повседневности, пошло от глагола «растягивать», что, в свою очередь, говорит о том, как их ели. Расстегаи подавались к бульону рыбному, который можно было и залить в отверстие, сделанное сверху перед их выпечкой, и которое нужно было растягивать.



На Алексея Рыбного было принято выносить посевные семена на мороз. Это делалось для того, чтобы они «закалялись», промораживались. Считалось, что после этого больше зерен дадут всходы при посадке. Главное, не забыть их убрать потом в теплое место, иначе они могут померзнуть.



Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». После того как пряжа побывала на холоде, нить становилась ровнее и не так «кучерявилась», а вещи из такой нитки долго служили своему владельцу.



Еще одна примета: если в этот день начать какое-то новое дело или запланировать поездку - случится неудача.



Также в этот день...



В 1573 году первопечатник Иван Федоров основал типографию в Львове. Она действовала с 1573 по 1575 гг. Первой изданной на украинских землях книгой стал «Апостол» в типографии Федорова-Федоровича (в 1574 г.), который положил начало развитию книгопечатания в Украине.



1707 – родился Карло Гольдони, итальянский драматург.



1721 – Петр I учредил Синод – верховный орган управления Церковью.



1751 – Эдвард Виллет из Нью-Йорка дает первое представление с дрессированной обезьяной в США. За один шиллинг аудитория видит ходьбу обезьяны по натянутому канату, танец и упражнение с оружием.



1836 – «Бог создал людей, а полковник Кольт уравнял их в правах» – в этот день Сэмюэль Кольт получает в США первый патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открывает собственное производство. Модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата.



1837 – Томас Дэвенпорт получил патент на «Усовершенствование в двигательной технике с помощью магнетизма и электромагнетизма».



1841 – родился Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор, представитель импрессионизма.



1871 – родилась Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка), украинская поэтесса, драматург и прозаик.



1873 – родился Энрико Карузо, всемирно известный оперный тенор.



1887 — родился Лесь Курбас, украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра.



1912 – родился Всеволод Санаев, советский актер театра и кино, народный артист СССР («Пять дней, пять ночей», «Это случилось в милиции», «Возвращение «Святого Луки», «Освобождение», «Белые Росы», «Забытая мелодия для флейты»).



1914 – родился Аркадий (Авраам) Островский, русский композитор, заслуженный деятель искусств России, автор песен «Пусть всегда будет солнце», «Голос Земли», «Спят усталые игрушки» и др.



1917 – родился Энтони Барджесс (Джон Энтони Барджесс Вильсон), английский писатель-романист, критик и композитор.



1928 – лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получает первую телевизионную лицензию. Первая лицензия на коммерческое телевещание будет выдана в 1941-м.



1937 – родилась Барбара Джонсон, владелица мировой компании «Johnson & Johnson».



1943 – родился Джордж Харрисон, музыкант группы «Битлз».



1945 – считается, что термин «железный занавес» появился после Второй мировой войны и придумал его в 1946-м Уинстон Черчилль. Но это не так. В еженедельнике «Das Reich» от 25 февраля 1945-го немецкий министр пропаганды Йозеф Геббельс предрек, что в случае капитуляции Германии Советский Союз займет большую часть восточной Европы, где опустится «железный занавес». Черчилль, без сомнения, читал эту статью и использовал понравившийся термин.



1956 – на закрытом заседании XX съезда Коммунистической партии Н.С. Хрущев выступил с обвинениями против Сталина. Он предложил вниманию участников свой сенсационный доклад «О культе личности и его последствиях». В докладе Хрущев излагал факты, обличающие Сталина. Доклад был секретным. Но уже в начале марта брошюра под грифом «не для печати» была разослана по всем парторганизациям. Таким образом, «закрытость» доклада была условной (официально он был опубликован только в 1989-м).



1957 – основано издательство детской литературы Украины (сейчас – «Веселка»).



1959 – родился Алексей Балабанов, российский режиссер («Брат-2», «Жмурки»).



1966 – родилась Теа Леони, американская актриса («Семьянин», «Плохие парни», «Тайны прошлого», «Голливудский финал», «Столкновение с бездной»).



1971 – родился Шон Остин, американский актер, сыгравший роль Сэма в кинотрилогии «Властелин колец».



1981 – самая грубая игра в истории НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Миннесота Норт Старз» – 392 минуты штрафного времени (84 наказания).



1999 – в Аргентине Вирджиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, которые попали в аварию



2010 – в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.



Именины отмечают: Алексей, Антон, Виктор, Евгений, Мария.