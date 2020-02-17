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17.02.2020  06:00   

День спонтанного проявления доброты: события 17 февраля

Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.


//my-cccp.ru

День спонтанного проявления доброты ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

Этот праздник помогает понять, насколько наши поступки влияют на других людей. Добрые дела «заразны»: когда мы помогаем кому-то, этот человек в знак благодарности помогает кому-то еще – идет цепная реакция доброты. Так давайте сделаем спонтанные проявления доброты нашей ежедневной привычкой, и тогда мир обязательно станет чуточку добрее!

Также в этот день...

В 1852 году Эрмитаж открыли для публики.

1876 – День рождения консервированных сардинок. Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) впервые приготовил эту незамысловатую, но вкусную закуску.

1904 – в Милане состоялась премьера оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан»), при этом она завершилась полным провалом.

1906 – родилась Агния Барто, русская советская писательница и детская поэтесса.

1938 – на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершено массовый расстрел заключенных Соловецкой тюрьмы (казнены почти 200 человек в течение суток).

1947 – родился Вячеслав Малежик, русский певец, автор песен, телеведущий («Улочки-переулочки», «Дон-река», «Мадам»).

1947 – учреждена Международная ассоциация юристов.

1947 – радиостанция «Голос Америки», основанная в 1942 году для разъяснения американской политики и поднятия морального духа ее союзников в Европе, Азии и Африке, провела свою первую радиотрансляцию на русском языке на Советский Союз.

1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов

1962 – катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибло 314 человек.

1963 – родился Майкл Джордан, игрок НБА. Считается величайшим баскетболистом всех времен.

1965 – родился Майкл Бэй, американский режиссер («Плохие парни, 1-2», «Трансформеры, 1-3»).

1967 – родился Евгений Гришковец, российский писатель, драматург, режиссер и актер.

1972 – родилась Светлана Пермякова, участница команды КВН «Парма» (Пермский край), актриса.

1972 – группа «Pink Floyd» завершила свое турне по Англии с премьерой новой программы «Eclipse», которая через год превратится в их известную пластинку «The Dark Side of the Moon».

1981 – родилась Пэрис Хилтон, американская скандальная светская львица, актриса и фотомодель.

1981 – родился Джозеф Гордон-Левитт, американский актер.

1983 – «день рождения» языка программирования Ада.

1994 – руководители МВД стран СНГ подписали «Соглашение о взаимодействии в борьбе с организованной преступностью».

2000 – дата официального представления новой ОС Windows 2000 корпорацией Microsoft.

2008 – Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 государств.

2015 – Война на востоке Украины: в окруженном Дебальцево жестокие уличные бои. Часть города захвачена российско-террористическими войсками.

2015 – Евросоюз впервые с начала российско-украинского конфликта официально признал участие в нем войск РФ.

Именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Тэги:  праздник, день в истории, примета, именинники
 
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