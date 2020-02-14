14.02.2020 06:01

День святого Валентина: события 14 февраля

Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.



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Существует несколько версий возникновения праздника.

Самая распространенная: в позднем средневековье, когда властный и жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий мужчина, не обремененный женой и семьей лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, запретил солдатам жениться. Однако римский священник Валентин тайно венчал влюбленных легионеров, за что и был приговорен к казни, которая состоялась 14 февраля.



Пока Валентин, которого впоследствии стали называть святым Валентином, в заточении ждал смерти, он влюбился в слепую дочь тюремщика. Некоторые говорят, что после этого она исцелилась чудом, а некоторые, что Бог услышал молитвы Валентина. На прощание он написал девушке признание в любви, подписавшись «От твоего Валентина».



Но есть версия, что день почитания святого Валентина совпадает с древнеримской традицией гадания во время новогодних празднований, поскольку по римскому календарю новый год наступал именно в середине февраля. Может, от этих древних гаданий и пошла традиция посылать своим возлюбленным анонимные открытки – получающий должен сам догадаться, от кого они.



Кстати, многочисленные опросы показывают, что самыми популярными подарками на территории постсоветских стран ко дню влюбленных стали такие презенты, как ужин, игрушки, цветы и открытки, а наименьшим спросом пользуются стихи собственного сочинения и домашние животные.



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14 февраля – неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).



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Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.



Также в этот день...



В 1813 году родился Александр Даргомыжский, российский композитор классической музыки.



1840 – родился Клод Моне, французский живописец, один из основателей импрессионизма.



1855 – родился Всеволод Гаршин, русский писатель.



1876 – американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.



1895 – родился Александр Микулин, ученый, конструктор авиационных двигателей.



1928 – родился Сергей Капица, русский советский ученый и телеведущий.



1933 – в Париже открылась первая в мире телефонная служба точного времени.



1936 – родилась Анна Герман, польская певица.



1944 – родился Алан Паркер, британский кинорежиссер.



1946 – в Лаборатории баллистических исследований Армии США запущен первый реально работающий электронный компьютер ENIAC.



1949 – родился Николай Еременко-младший, актер и режиссер, секс-символ советского кино.



1979 – впервые в истории английского футбола за переход игрока в другой клуб заплачен один миллион фунтов стерлингов: Тревор Френсис перешел из «Бирмингем-сити» в «Ноттингем форрест».



1982 – родилась Ирина Дубцова, российская певица.



1987 – родилась Юлия Савичева, российская певица.



1990 – покинувший Солнечную систему Voyager I впервые фотографирует ее «со стороны».



1992 – установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной.



1992 – родился Фредди Хаймор, английский актер («Волшебная страна», «Чарли и шоколадная фабрика», «Август Раш»).



1993 – Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.



2003 – в возрасте 6.5 лет умирает клонированная овца Долли.



2005 – создан сервис YouTube.



Именины отмечают...



Католические: Валентин, Кирилл, Мефодий



Православные: Василий, Вендимиан, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Тимофей, Трифон.