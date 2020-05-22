22.05.2020 06:00

День биологического разнообразия: события 22 мая

Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.



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Изначально Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря – в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии, однако ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию Дня и было принято решение об изменении этой даты на 22 мая.

Главная задача Международного дня биологического разнообразия – обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. Биологическое разнообразие нашей планеты продолжает сокращаться, а экологическое равновесие все еще подвергается изменениям. Около 60% экологической системы деградирует или используется безрассудно, что ведет к потере биологического разнообразия и тяжелым последствиям, которые в ближайшие 50 лет могут усугубиться.



Каждый год праздник проходит под определенной темой. В 2015 году это «Актуализация тематики биоразнообразия, поддержание жизни людей и их источников средств к существованию».



На биоразнообразии зиждутся средства к существованию людей и устойчивое развитие во всех сферах деятельности, включая, среди прочего, такие сектора экономики, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и туризм. Соответственно, сохранение разнообразия видов есть ни что иное как инвестиции в людей, их жизнь и благополучие.



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Сегодня православные чествуют Николая Чудотворца. Мы знаем святого Николая Угодника как покровителя детей. Ведь именно его просят о подарках 19 декабря маленькие сластены и любители игрушек. Однако есть и другой день Святого Николая – Николай Вешний, или Летний, празднуется 22 мая.



В этот день произошел перенос мощей Святителя и Чудотворца Николая из города Мир Ликийских в итальянский Бар, где они хранятся и по сей день.



Святитель Николай – один из самых любимых святых, в его честь воздвигнуто множество церквей. В каждом доме обязательно была икона святителя, перед ней зажигались неугасимые лампады, перед ней молились о благополучном замужестве, о путешествующих, мореплавателях, об избавлении от клеветы. Православная церковь воспоминает святителя Николая каждую неделю по четвергам, наряду с апостолами.



Также в этот день...



В 1742 году штурман отряда лейтенанта Прончищева Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии и России – мыса, названного впоследствии в его честь. Более 6 тысяч км по Таймыру прошел Челюскин с отрядом на оленьих и собачьих упряжках при морозах до 40-50 градусов. Этот факт многим ученым казался невероятным, и результаты работ Челюскина ставились под сомнение. «Реабилитировал» русского моряка шведский ученый Нильс Норденшельд спустя... 136 лет.



1787 – основан город Екатеринослав (ныне Днипро).



1813 – родился Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер и философ, творчество которого оставило глубочайший след в истории европейского музыкального искусства. По мнению критики, самое светлое произведение Вагнера – «Нюрнбергские мейстерзингеры» о немецких народных певцах. Фридрих Ницше, давний друг Рихарда, нередко ссорился с композитором и пребывал в длительных разладах. Однако посвятил автору оперы «Кольцо Нибелунгов» глубокое исследование под названием «Казус Вагнер. Проблема музыканта». «Вагнер – великая порча для музыки, – резюмировал Ницше. – Он угадал в ней средство возбуждать больные нервы, – для этого он сделал больною музыку».



1849 – Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего сухого дока. До сих пор он – единственный президент США, обладающий патентом за изобретение.



1856 – в Москве была основана Третьяковская галерея. В этот день коллекционер Павел Третьяков приобрел картину художника Николая Шильдера «Искушение», положившую начало знаменитой галерее.



1859 – родился Артур Конан Дойль, известный английский писатель, создатель Шерлока Холмса.



1868 – в американском штате Индиана, близ городка Маршфилд, произошло знаменитое «Великое ограбление поезда». Семь членов банды Рено захватили 96 тысяч долларов наличными, золото, облигации – и скрылись.



1869 – на Харьковский вокзал по Курско-Харьково-Азовской железной дороге прибыл первый поезд.



1892 – доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.



1907 – родился Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюссер.



1911 – профессор Технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур – прообразы нынешнего телевизионного изображения.



1913 – родился Никита Богословский, советский и российский композитор. Автор песен «Темная ночь», «Любимый город», «Шаланды, полные кефали».



1920 – родился Николай Гринько, советский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР. Папа Карло, «папа» Электроника и любимый актёр Андрея Тарковского – Гринько снялся в пяти его фильмах. Тарковский называл его «батька Гринько» и говорил, что Николай похож на его украинского деда.



1921 – городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.



1924 – родился Шарль Азнавур, французский шансонье армянского происхождения.



1948 – родился Евгений Мартынов, эстрадный певец, композитор, музыкант, педагог.



1970 – родилась Наоми Кэмпбелл, американская манекенщица и актриса.



1990 – день «открытия окон»: компания Майкрософт представила Windows 3.0.



2002 – в Праге открыт Мемориал жертвам коммунизма.



2009 – СБУ возбудила уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов (по ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины – «Геноцид»).



2014 – возле города Волноваха произошло нападение боевиков ДНР на блок-пост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военных погибли, 32 были ранены.



Именины отмечают: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.