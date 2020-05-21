21.05.2020 06:00

День культурного разнообразия: события 21 мая

Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.



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В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 57/249 провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Если обратиться к официальным источникам, этот День предоставляет возможность глубже осознать ценности культурного разнообразия и возможность научиться развивать сотрудничество между народами мира.

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Православные вспоминают сегодня Иоанна Богослова – а еще он считается покровителем писателей, редакторов и издателей. Кроме книгопечатников его считают своим покровителем продавцы книг и работники бумажной промышленности.



Также в этот день...



В 1091 году произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.



1265 – родился Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, автор «Божественной комедии», создатель итальянского литературного языка.



1471 – родился Альбрехт Дюрер, немецкий живописец и теоретик искусства эпохи Возрождения.



1502 – испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открывает остров Святой Елены в Южной Атлантике. В XVII веке островом недолгое время владели голландцы, а в 1659 году он стал британской колонией. В 1815 году сюда был сослан Наполеон I, где он и умер через шесть лет.



1842 – вышел в свет первый том «Мертвых душ» – великая сатира Гоголя.



1853 – натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Риджерс-парке «Водный виварий» – по сути, первый аквариум.



1859 – запуск часов Биг Бен в Лондоне.



1892 – в Милане состоялась премьера одной из самых исполняемых опер в мире – «Паяцы».



1892 – в Киеве пущен первый в России электрический трамвай.



1904 – в Париже основана ФИФА – Международная федерация футбола.



1916 – в Великобритании впервые в мировой практике введено «летнее» время.



1918 – в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.



1921 – родился Андрей Сахаров, ученый-физик, академик и политический деятель, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира.



1921 – в Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.



1928 – Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки-Мауса.



1934 – родился Глеб Панфилов, советский и российский кинорежиссер («Начало», «В огне брода нет», «В круге первом»), сценарист, Народный артист России.



1937 – родилась Софико Чиаурели, советская и грузинская актриса («Не горюй», «Хевсурская баллада», «Миллион в брачной корзине», «Ищите женщину»).



1947 – родился Виктор Степанов, киноактер (главная роль в фильме «Михайло Ломоносов»), Народный артист России и Украины.



1949 – родилась Любовь Полищук, актриса («12 стульев», «Вавилон ХХ», «Любовь с привилегиями», «31 июня»). Последней работой актрисы стали съемки в сериале «Моя прекрасная няня».



1968 – вышел на экраны фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь», в котором играли Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов.



1980 – в США состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звёздные войны»



1982 – Фолклендская война: Великобритания начала высадку морского десанта на Фолклендских островах.



1997 – в Вашингтоне американская компания «Mattel», продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия – куклы Бэкки, «политкорректно» именуемой «частично нетрудоспособной подружкой Барби». Подружка-калека продаётся комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий «Matell» розового цвета.



2008 - «День йода» в Санкт-Петербурге: по городу прокатывается волна слухов о якобы произошедшем на Ленинградской АЭС выбросе в атмосферу радиоактивных веществ. В аптеках Санкт-Петербурга раскуплен весь запас йодосодержащих препаратов.



Именины отмечают: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.