17.05.2020 06:00

День Весак: события 17 мая

«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.



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Этот праздник приходится на майское полнолуние и является самым священным днем для миллионов буддистов всего мира.



Считается, что именно в день Весак 2,5 тысячи лет тому назад, в 623 году до нашей эры, родился Будда. В этот же день Будда достиг просветления, и в этот же день он покинул мир на 80-м году жизни.



В 2000 году праздник Весак был признан Генеральной Ассамблеей ООН. В резолюции ООН отмечается, что буддизм — одна из старейших религий в мире, вклад которой в духовное развитие человечества неоценим.

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В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.

До 2006 года этот день праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций. Этот праздник отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи. Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение, и был основан международный Телеграфный Союз, с 1932 года – Международный Союз Электросвязи.

Сейчас это профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. А цель данного праздника – способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».

Тема 2018 года: Преодоление разрыва в стандартизации.



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Идею об учреждении 17 мая Международным днем борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн. Основной задачей этого должно было стать привлечение общественного внимания к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам, особенно в тех странах, где вопросы сексуальности до сих пор считаются табу, а сексуальные меньшинства подвергаются дискриминации. День был выбран неслучайно – именно 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.



Тэн, редактор «Словаря гомофобии», выразил надежду, что этот день поможет изменить к лучшему жизнь тех людей, которые в этом больше всего нуждаются: «Мы хотим показать, что борьба с гомофобией – это дело не только самих геев, лесбиянок и транссексуалов, эта борьба – также дело властей и воля всего общества».



Для учреждения Международного дня борьбы с гомофобией была подписана петиция к ООН и всем государствам. Дерек Леннард из британской Ассоциации геев и лесбиянок заявил: «Не могу себе представить человека, который бы не согласился с тем, что написано в петиции, и не поддержал бы эту международную кампанию. Надеюсь, что в течение следующих нескольких недель мы покажем миру, что мы можем объединиться в борьбе с гомофобией».

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Кстати, в 1991 году этот день стал важным и знаменательным в жизни всех пользователей Всемирной Паутины благодаря еще одному событию: появился первый интернет-сервер.



Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше – в 1989 году, когда Тим Бернерс-Ли впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к компьютеру NeXT. Который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра Интернет-страниц) и редактором сети.



Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. 17 мая 1991 года проект был окончательно доработан, представлен комитету CS. Именно тогда тогда появился первый Интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц WWW (World Wide Web).



В течение 1991 года серверы появились в других исследовательских центрах Европы и США. К ноябрю 1992 года в мире было 26 серверов, к концу 1993 года эта цифра значительно увеличилась и перевалила за 200. В 1995 году WWW достиг таких масштабов, что его уже нельзя было назвать «любительской сетью». На сегодняшний день Интернетом пользуются сотни миллионов пользователей, а количество серверов достигло огромных величин, и продолжает расти.



Также в этот день...



В 1718 году английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет.



1749 – родился Эдуард Дженнер, английский врач, хирург, создатель вакцины против оспы.



1792 – спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.



1805 – в Бонне состоялась премьера «Крейцеровой сонаты» Бетховена.



1846 – бельгиец Адольф Сакс запатентовал саксофон.



1861 – в лондонском Кингз-колледже была впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла (1831–1879). В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Суть метода была такова: на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Роль фильтра в данном опыте играл сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалась фотография. Сегодня известно, что красные цвета на снимаемой клетчатой ленте отражали ультрафиолетовые лучи, которые и регистрировались фотопластиной в процессе съемки, а зеленый светофильтр не был строго зональным и пропускал синие лучи.



1916 – в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.



1943 – родился Александр Леньков, советский и российский актер театра и кино.



1944 – ликвидация Крымской АССР. В одну ночь – на 18 мая – около 200 тысяч крымских татар вывезено из Крыма на поселение в районы Средней Азии, Приуралья и Верхнего Поволжья.



1961 – родилась Эния Бреннан, знаменитая ирландская певица и композитор.



1963 – в Монтерее (штат Калифорния) проходит первый фолк-фестиваль, на котором выступают Джоан Баэз, Боб Дилан, Пит Сигер.



1992 – компания из семи петербургских художников-концептуалистов «Тут-и-там» вскапывает в круглом дворе Академии художеств квадрат (6х6 м) и засеивает морковью «Огород Малевича».



1997 – Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 миллионов вопросов (мировой рекорд).



2000 – в Копенгагене в финале Кубка УЕФА турецкий «Галатасарай» после нулевой ничьей в основное и дополнительное время обыграл лондонский «Арсенал» по пенальти 4:1. Впервые в истории один из призов европейского футбола достался представителям Турции.



Именины отмечают: Исаак, Кирилл, Мария, Никита, Пелагея.