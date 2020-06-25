25.06.2020 06:00

Праздник украинских таможенников: события 25 июня

Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.



// Facebook

Профессиональный праздник работников таможни установлен в 1992 году указом президента Леонида Кравчука, учитывая важную роль таможенной службы в обеспечении единства и целостности таможенной территории государства, расширении и укреплении внешнеэкономических связей с зарубежными странами.



Основными задачами таможенного дела является установление порядка и организации перемещения через таможенную границу Украины товаров и предметов, обложение пошлиной, оформление, осуществление контроля и других мероприятий по реализации таможенной политики в Украине. При осуществлении таможенного дела Украина соблюдает признанные в международных отношениях системы классификации и кодирования товаров, придерживается единой формы декларирования экспорта и импорта товаров, таможенной информации, других общепринятых международной практикой норм и стандартов.



В декабре 2012 года указом президента Виктора Януковича "О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" государственная таможенная служба и государственная налоговая служба были реорганизованы в Министерство доходов и сборов Украины.



У таможенников Украины в году не один профессиональный праздник, а целых два. 25 июня эти специалисты отмечают День таможенной службы Украины, а 26 января – Международный день таможенника.



* * *



Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.



Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая численность славян в мире составляет 300-350 миллионов человек. Выделяют западных (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и восточных славян (белорусы, русские, украинцы, русины).



Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.



Большинство славян – христиане, за исключением боснийцев, которые приняли ислам во времена османского владычества над южной Европой. Болгары, сербы, македонцы, черногорцы, русские – в основном, православные; хорваты, словенцы, поляки, чехи, словаки, лужичане – католики, среди украинцев и белорусов много православных, но есть также католики и униаты.



* * *



Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя. Решение о праздновании было принято в 2010 году, когда государствами – членами Международной морской организации, которые входят в состав ООН, на конференции в Маниле была подписана резолюция №19. Документ подчёркивал, что ввести международный день мореплавателя необходимо, поскольку вклад моряков в развитие торговли, экономики, науки и гражданского общества в целом, просто не оценим.



Праздник посвящён именно морякам торгового флота, ведь у Военно-Морских Сил есть свой праздник.



Также в этот день...



В 1498 году в Китае изобретена зубная щетка (дата приблизительная).



1630 – губернатор Уинтроп впервые в истории США применил вилку для еды.



1783 – Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода, а еще через два года вместе с военным инженером Жаном Менье синтезировал из них воду.



1852 – родился Антонио Гауди, самый знаменитый испанский архитектор, большинство причудливо-фантастических работ которого, словно вылепленных руками, возведено в Барселоне.



1876 – американский рыбак Альфред Енсен впервые в истории в одиночку переплыл через Атлантический океан.



1903 – родился Джордж Оруэлл, английский писатель и публицист, автор романа «1984».



1919 – в Германии совершил первый полет пассажирский цельнометаллический самолет «Юнкерс» J13.



1935 – проходивший в Париже Международный конгресс писателей в защиту культуры основал Международную ассоциацию писателей и Постоянное международное бюро писателей для защиты культуры. В состав президиума бюро были избраны Анри Барбюс, Ромен Роллан, Максим Горький, Генрих Манн, Томас Манн, Альд Гексли, Бернард Шоу, Синклер Льюис, Сельма Лагерлеф и др.



1937 – родился Альберт Филозов, русский актер театра и кино (фильмы «Вам и не снилось», «Рыжий, честный, влюбленный», «Ночные забавы»).



1943 – родился Владимир Толоконников, актер, заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии СССР (Шариков в фильме «Собачье сердце», «Хоттабыч»).



1951 – была показана первая цветная коммерческая телепередача. Компания «CBS» снимала в Нью-Йорке четырехчасовое шоу Артура Годфри, которое передавалось также в Балтимор, Филадельфию, Бостон и Вашингтон. Самое интересное, что у телезрителей тогда не было цветных телевизоров, а сама компания владела примерно тремя дюжинами таковых.



1957 – изобретена игрушка «летающая тарелка».



1961 – родился Тимур Бекмамбетов, режиссер, сценарист, продюсер (снял фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Особо опасен»).



1963 – родился Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Панайоту), английский поп-певец греческого происхождения, композитор, начинавший свою музыкальную карьеру в дуэте «Wham!».



1967 – первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа «Наш мир» передавалась в 24 страны на пяти континентах, и 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы «The Beatles», впервые исполнившей песню «All You Need is Love».



1969 – образована группа «Машина времени».



1969 – родился Захар Май, музыкант, лидер группы «Шива».



1975 – родился Владимир Борисович Крамник, 14-й чемпион мира по шахматам по версии ПША.



1991 – Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.



1992 – украинская автокефальная церковь объединилась с православной церковью Киевского патриархата.



1998 – официально вышла операционная система «Windows 98».



2009 – власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.



2009 – умер Майкл Джексон, американский король поп-музыки.



Именины отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.