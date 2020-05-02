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02.05.2020  09:00   

День тунца: события 2 мая

Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.


// un.org

Эту знаменательную дату ООН назвала Международным днем тунца, и в этом году она отмечается впервые.

Праздновать такой день предложили страны Тихоокеанского региона, поскольку они сильно зависят от «тунцовых» ресурсов не только в плане питания, но и в рамках своих экономик.

День призван напомнить обществу о том, как важно правильно управлять рыбным промыслом, о ценности тунца и об основных угрозах популяциям этой рыбы.

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Ежегодно 2 мая члены клуба любителей Несси призывают встречать Международный день Лох-Несского чудовища.

Празднование в честь озерного чудовища приурочено в первому газетному сообщению об монстре: 2 мая 1933 года газета Inverness Courier опубликовала подробный рассказ супругов Маккей, которые якобы видели Несси.

Также в этот день...

1509 – испанцами основан Сан-Хуан, ныне главный город Пуэрто-Рико.

1519 – умер Леонардо да Винчи, универсальный гений эпохи Возрождения.

1563 – Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом» – первой датированной русской печатной книгой.

1648 – начало борьбы крестьянских масс Украины под руководством Богдана Хмельницкого против панской Польши.

1859 – родился Джером Клапка Джером, английский писатель.

1892 – в Киеве запустили электрический трамвай, первый в Российской империи. 3 мая первые два трамвайных вагона с электродвигателями прибыли в Киев. Их построили братья Струве на фабрике в Москве, по американским чертежам. В тот же день вагоны были испытаны на улице Петра Сагайдачного, а 8 мая — на Владимирском спуске (на линии с Подола на Крещатик). 9 июня электрический трамвай тестировала официальная комиссия, а 13-го он заработал для пассажиров. Газета «Киевлянин» по этому поводу писала: «Пассажирское движение на электрической железной дороге уже началось. Вагоны переполнены публикой, причем многие ездят по несколько раз вверх и вниз по Александровскому спуску, интересуясь этой важной для Киева новинкой».

1902 – во Франции был показан первый в мире научно-фантастический фильм – «Путешествие на Луну».

1903 – родился Бенджамин Спок, американский педиатр. Спок – первый детский врач, который изучал психоанализ с позиции понимания требований детей в семейных отношениях. Именно его новаторские мысли о воспитании детей заставили многих родителей быть значительно нежнее, более гибко относиться к своим детям и считать их настоящими личностями.

1939 – родился Леонид Каневский, советский и российский актер («Следствие ведут знатоки»).

1945 – советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином.

1946 – родился Дэвид Суше, британский актер с литовско-белорусскии корнями, известный ролью сыщика Пуаро в одноименном сериале.

1965 – поступила в обращение первая советская памятная монета достоинством в один рубль, посвященная 20-летию Победы.

1972 – родился Дуэйн «Скала» Джонсон, американский актер («Царь скорпионов», «Зубная фея»), а также известный рестлер.

1975 – родился Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник.

2003 – на канале СТС запускается телеигра «Самый умный».

2004 – памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-Парк. Осенью 2003 года памятник был разобран и увезен на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 млн евро.

2004 – голливудские сценаристы и продюсеры не смогли прийти к соглашению на переговорах по поводу заключения новых авторских контрактов. Писатели требовали повысить процент прибыли, получаемый с продажи фильмов на DVD. Этот рынок оценивался на тот момент в $15 млрд. Сценаристы считали несправедливым, что из 16 долларов, за которые в среднем продается один DVD, $10,55 получают продюсеры. Писателям же с каждого диска достается по 5 центов.

2004 – в Интернете появился новый сетевой червь «Sasser», распространяющийся аналогично вирусу «Blaster», который вызвал масштабную эпидемию в прошлом году. «Sasser» использует уязвимость в операционной системе Windows и не рассылает свои копии по электронной почте. Он заражает только операционные системы Windows XP и Windows 2000.

2011 – спецслужбы США ликвидировали террориста № 1 Усаму бин Ладена.

2014 – противостояние в Одессе 2 мая 2014 года. По официальным данным погибло 48 человек, по неофициальным 116.

Именины отмечают: Антон, Георгий (Егор, Юрий), Иван, Никифор, Христофор.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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