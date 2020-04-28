28.04.2020 06:00

День охраны труда: события 28 апреля

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.



// Минфин

Идея проведения праздника возникла в 1989 году, когда американские и канадские рабочие впервые отметили День памяти погибших, травмированных, тяжело заболевших товарищей по работе. Этот праздник отмечается ежегодно 28 апреля с 2003 года.



Всемирный день охраны труда установлен с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам , а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.



По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода.



В Украине каждый год на производстве травмируются около 20 тыс. человек, из них почти каждый 20-й случай – со смертельным исходом. Среди причин несчастных случаев – нарушение требований безопасности, неудовлетворительное техническое состояние производства, нарушение требований трудовой и производственной дисциплины. Из-за неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий труда каждый год почти на 7 тыс. растет количество лиц, получивших профессиональные заболевания. Согласно статистике, в Украине самой травмоопасной является угольная отрасль.

Также в этот день...



В 1563 году первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печатание первой книги.



1758 – родился Джеймс Монро, 5-й президент США (1817-25), провозгласивший доктрину «Америка для американцев». По одной из версий, именно его фамилию взяла в качестве псевдонима начинающая актриса Норма Джин Бейкер, чтобы превратиться в секс-символ Мэрилин Монро.



1784 – изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.



1838 – запатентована фотография. Она стала известна под названием «дагеротип» по имени изобретателя Дагера.



1908 – родился Оскар Шиндлер (ум. 1974), немецкий бизнесмен, спасший в годы войны 1100 евреев.



1914 – в США запатентовали воздушный кондиционер.



1916 – «Имя твое – льдинка на языке. Одно-единственное движение губ, Имя твое – пять букв...» – вывела в тетради рука 23-летней Марины Цветаевой... И заголовок – «Стихи к Блоку». Не знала, да и не могла знать тогда Марина Ивановна, что два года спустя произойдет реформа орфографии, и букв в фамилии поэта, которого она боготворит, станет четыре... Такой вот «штрих времени».



1916 – родился Ферруччио Ламборджини, итальянский автопромышленник, создавший быстрые и дорогие автомобили спортивного класса.



1919 – основана Лига Наций.



1923 – открылся один из самых знаменитых в мире футбольных стадионов – лондонский Уэмбли.



1924 – родился Донатас Банионис, советский артист театра и кино (фильмы «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», «Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Приключения принца Флоризеля»).



1937 – в Нью-Йорке появился первый рекламный щит с анимированным изображением. На мониторе крутился 4-минутный ролик со скачущими лошадьми и жонглирующими котами. Картинка была сделана из 2000 лампочек, которые мигали в заданном порядке. Создателем этого чуда был Дуглас Лейт.



1947 – норвежский исследователь Тур Хейердал отправился в плавание на бальзовом плоту от западного побережья Южной Америки к Таити.



1955 – началось строительство космодрома Байконур.



1968 – в Нью-Йорке на Бродвее прошла премьера знаменитого мюзикла «Волосы», киноверсию которого в 1979 году поставил Милош Форман.



1968 – родилась Татьяна Устинова, российская писательница детективно-любовного жанра.



1969 – на экраны вышла «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая.



1974 – родилась Пенелопа Круз, испанская и американская актриса («Все о моей матери», «Сахара», «Ванильное небо»).



1981 – родилась Джессика Альба, американская актриса («Город грехов», «Фантастическая четверка», «Наркоз», «Знакомство с Факерами-2»).



1992 – Ричард Механ из Хьюстона запатентовал электрическую скатерть, которая отбивала у насекомых охоту приземляться на стол или тем более разгуливать по нему.



2001 – стартовал российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Т.Мусабаевым и Ю.Батуриным и первым космическим туристом американским миллионером Деннисом Тито на борту.



Именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Мстислав, Савва, Трофим, Яков.