12.05.2021 14:53

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 13 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.



// РЕДПОСТ





Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +8°...+12°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. В утренние часы ожидаются умеренные геомагнитные колебания. К полудню ситуация улучшится, но метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.



Народные приметы. Ясный чистый небосклон на восходе – лето будет теплым.



Какая погода с утра, таким и лето будет.



Если днем идет дождь, но день теплый – уродится зерно.



Теплый вечер и южный ветер предвещают богатый хлебород.



Тихая теплая звездная ночь – к урожайному лету.



Если звезды прячутся – скоро начнется дождь.



По небу плывут тучи, но одуванчик не закрыл цветки – осадков ждать не стоит. О том же говорят и пчелы, которые не прячутся в ульи, даже если слышен гром.