Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 13 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +8°...+12°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. В утренние часы ожидаются умеренные геомагнитные колебания. К полудню ситуация улучшится, но метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.
Народные приметы. Ясный чистый небосклон на восходе – лето будет теплым.
Какая погода с утра, таким и лето будет.
Если днем идет дождь, но день теплый – уродится зерно.
Теплый вечер и южный ветер предвещают богатый хлебород.
Тихая теплая звездная ночь – к урожайному лету.
Если звезды прячутся – скоро начнется дождь.
По небу плывут тучи, но одуванчик не закрыл цветки – осадков ждать не стоит. О том же говорят и пчелы, которые не прячутся в ульи, даже если слышен гром.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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