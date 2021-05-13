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13.05.2021  06:16   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 13 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +8°...+12°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. В утренние часы ожидаются умеренные геомагнитные колебания. К полудню ситуация улучшится, но метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Ясный чистый небосклон на восходе – лето будет теплым.

Какая погода с утра, таким и лето будет.

Если днем идет дождь, но день теплый – уродится зерно.

Теплый вечер и южный ветер предвещают богатый хлебород.

Тихая теплая звездная ночь – к урожайному лету.

Если звезды прячутся – скоро начнется дождь.

По небу плывут тучи, но одуванчик не закрыл цветки – осадков ждать не стоит. О том же говорят и пчелы, которые не прячутся в ульи, даже если слышен гром.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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