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08.04.2021  07:15   

8 апреля в Харькове - до 11 градусов тепла и небольшой дождь

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в четверг в городе – переменная облачность, небольшой дождь, местами гроза, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.  Температура воздуха ночью – 1-3 градуса тепла, днем – 9-11 градусов выше нуля.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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