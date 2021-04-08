8 апреля в Харькове - до 11 градусов тепла и небольшой дождь

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в четверг в городе – переменная облачность, небольшой дождь, местами гроза, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 1-3 градуса тепла, днем – 9-11 градусов выше нуля.
Гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на завтра, вряд ли удастся.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками, ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться.
Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
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