Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 6 октября (РЕДПОСТ)
05.10.2020  15:21   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 6 октября (РЕДПОСТ)

Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.


// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+21°C (ощущается как +22°C). Вечер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Народные приметы. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко.

Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.

Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.

Орехов много, а грибов почти нет, значит зима будет очень холодной.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) 02.10 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 октября (РЕДПОСТ) 01.10 Общество Сентябрь 2020 года в Харькове оказался аномально теплым и рекордно сухим (Гидрометцентр)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 