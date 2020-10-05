05.10.2020 15:21

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 6 октября (РЕДПОСТ)

Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.



// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+21°C (ощущается как +22°C). Вечер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.



Народные приметы. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко.



Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.

Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.



Орехов много, а грибов почти нет, значит зима будет очень холодной.