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06.04.2020  14:34   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 7 апреля

Солнце будет выглядывать из-за облаков, но не так часто, как хотелось бы. Без осадков.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. 7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. «На Благовещение весна зиму поборола», – считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы.

В этот день происходит третья встреча весны.

Если 7 апреля ветер, иней и туман – к урожайному году.

Если Благовещенье холодное – жди сорок морозов по утрам.

На Благовещение гроза – к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое – быть лету грозному; оттепель – много морозов впереди.

Если на Благовещенье ночь теплая – весна ранняя будет.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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