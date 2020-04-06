06.04.2020 14:34

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 7 апреля

Солнце будет выглядывать из-за облаков, но не так часто, как хотелось бы. Без осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. 7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. «На Благовещение весна зиму поборола», – считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы.



В этот день происходит третья встреча весны.



Если 7 апреля ветер, иней и туман – к урожайному году.



Если Благовещенье холодное – жди сорок морозов по утрам.



На Благовещение гроза – к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое – быть лету грозному; оттепель – много морозов впереди.



Если на Благовещенье ночь теплая – весна ранняя будет.