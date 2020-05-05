05.05.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 5 мая

В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

День будет пробовать Овна на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Овна масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Овну придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды предвещают Тельцу день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Телец вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что он будет без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Тельца произошло много событий, и эмоции его притупились. А может быть, Телец просто устал. Звезды советуют ему встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что ему приготовила жизнь!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

У Близнецов обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить им какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Близнецы, скорее всего, сами придумают, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в их представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Рак не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Рака принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Льва, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Лев сможет направить в нужное ему русло. Даже если обстоятельства будут складываться против него, звезды обещают, что Лев сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Запас ловкости и оптимизма Льва помогут ему в этом убедиться!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве заняться своими финансами. День наделяет ее логичностью и внимательностью, благодаря чему для Девы не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Деве, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Деве стоит воспользоваться тем, что практически любые ее сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В жизни Весов нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно их подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Весов также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Весы настроены преуспеть, им придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Эмоции Скорпиона обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Скорпиону тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Скорпиона особенной тайной. Его обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды советуют Скорпиону использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для него ситуации.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно его подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из его дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Стрелец вдруг обнаружит, что кто-то намеренно ему вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Стрельцу нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, ключом к успеху для него является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Козерога способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Козерог может точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, Козерогу стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день для того, чтобы Водолей получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Водолей собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Водолею хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Ключом к успеху в гороскопе Рыб является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Рыб возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Рыбам необходимо быть тише воды ниже травы, если они хотят провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации они смогут, лишь вооружившись огромным запасом терпения.